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Met Gala 2026
© Getty Images

Mode-Flop

Met Gala 2026: Vogue-Chefinnen Anna Wintour und Chloe Malle sorgen für Fauxpas

05.05.26, 07:55
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Ausgerechnet die zwei Gastgeberinnen Wintour und Malle sorgten bei der Met Gala für zwei modische Flops. Anna Wintour recycelte einen alten Look, Chloé Malles Robe enttäuschte.

Die Met Gala lebt von großen Mode-Momenten, mutigen Statements und ikonischen Looks. Doch ausgerechnet die Gastgeberinnen selbst sorgten 2026 für Diskussionen – und diesmal nicht im positiven Sinn.

Die beiden wichtigsten Frauen der Modewelt, Anna Wintour (jahrzehntelange Vogue-Chefin) und Chloé Malle (neue Vogue-Chefredakteurin), lieferten Looks, die im Netz als erstaunlich uninspiriert und teilweise sogar als modischer Fehltritt diskutiert werden. 

Anna Wintour: derselbe Look wie 2019 – nur in Türkis

Met Gala 2026
© Getty Images

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Als Gesicht der Met Gala ist Anna Wintour normalerweise selbst eine Mode-Instanz. Doch diesmal wirkte ihr Auftritt eher wie ein Déjà-vu. Sie erschien erneut in einem Chanel-Ensemble mit markanter Federjacke. Doch der Look erinnert stark an ihren berühmten Auftritt von 2019. Damals: Pink. 2026: Türkis. Darunter ebenfalls ein funkelndes Pailletten-Kleid, das sich in Schnitt und Stil kaum vom Original unterschied.

Met Gala 2026
© Getty Images

Ein weiterer Unterschied: 2019 lächelte Wintour noch in die Kameras, 2026 versteckte sie sich konsequent hinter ihren ikonischen schwarzen Sonnenbrillen. Für viele wirkt der Look weniger wie eine stilistische Entscheidung und mehr wie ein bewusstes Recycling eines ohnehin schönen Looks. Doch ausgerechnet bei der größten Modebühne der Welt? Eher ein No-Go.

Chloé Malle: zu brav für die Met Gala?

Met Gala 2026
© Getty Images

Noch härter fällt das Urteil bei Neo-Vogue-Chefin Chloé Malle aus. Die neue Head of Editorial Content setzte auf ein orangefarbenes Kleid von Colleen Allen mit drapierten Elementen und floralen Details. Eigentlich ein schönes Couture-Kleid, doch für die Met Gala zu schlicht.

Met Gala 2026
© Getty Images

Auf einem Event, das für maximale Inszenierung, Risiko und Mode als Kunstform steht, wirkte der Look für viele Beobachter zu zurückhaltend. Eine dezente Kette und ein einzelner Ring als Accessoire konnte daran wenig ändern. Das Urteil in den sozialen Medien: hübsch, aber komplett fehl am Platz.

Gastgeber mit Fehltritt

Gerade weil beide Frauen nicht nur Gäste, sondern zentrale Figuren der Met Gala sind, wiegt die Kritik besonders schwer. Die Met Gala lebt von Mut, Übertreibung und Mode als Statement. Doch ausgerechnet die wichtigsten Mode-Entscheiderinnen lieferten 2026 Looks, die entweder wie eine Wiederholung wirkten oder zu sehr in Richtung „sichere Wahl“ gingen.

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