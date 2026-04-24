Fauler AMS-Kunde bedrohte Betreuer mit Mord

Weil er sich weigerte, aktiv einen Job zu suchen, strich das Arbeitsamt einem Somalier in Wien die Unterstützung. Das wollte der Afrikaner so gar nicht einsehen.

Wien. Und so lesen sich die Ereignisse Donnerstagmittag in der AMS-Servicestelle für den Wohnbezirk Donaustadt laut Polizeibericht: "Am gestrigen Tag eskalierte ein Gespräch zwischen einem 28-Jährigen und einem Mitarbeiter der Einrichtung für Arbeitssuchende. Hintergrund war die Einstellung finanzieller Leistungen, nachdem sich der Mann geweigert haben soll, aktiv eine Arbeitsstelle zu suchen. Im Zuge des weiteren Gesprächs verhielt sich der Somalier zunehmend aggressiv und bedrohte die anwesenden Mitarbeiter mit dem Umbringen, sollte er sein Geld nicht bekommen." Die Betreuer wussten sich nicht anders zu helfen, als die Polizei zu rufen.

Die verständigten Beamten konnten den Mann noch vor Ort festnehmen und aus dem Bürogebäude an der Wagramer Straße in Handschellen geleiten. Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Außenstelle Nord.