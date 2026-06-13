Polizei sucht Zeugen nach tödlichen Rad-Unfall

Eine 64-jährige Radfahrerin ist am Freitag in Lustenau von einem Lkw überrollt worden und an der Unfallstelle verstorben.

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Der 48-jährige Lkw-Lenker fuhr auf der Reichsstraße (L203) an der Kreuzung "Lustenauer Hof" halblinks in die Bahnhofstraße an, nachdem die Ampel auf grün umgeschaltet hatte. Die Frau geriet aus ungeklärter Ursache vor den Lastwagen und wurde frontal erfasst, teilte die Polizei mit. Reanimationsversuche von Ersthelfern und Rettungsdienst blieben vergeblich.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei um 13.49 Uhr. Das Fahrrad wurde noch einige Meter mitgeschleift. Die Kreuzung war knapp drei Stunden für die Unfallaufnahme gesperrt. Die Polizeiinspektion Lustenau sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.