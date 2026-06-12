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In Tirol

24-Jähriger nach Auto-Unfall in Klinik verstorben

Klinik Innsbruck
© Wikipedia
Der Unfall passierte bereits am 30. Mai im Unterland.
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Nach einem Unfall auf der Walchsee Bundesstraße (B172) in Kössen in Tirol (Bezirk Kitzbühel) am 30. Mai ist ein 24-jähriger Pkw-Lenker aus Bulgarien am Donnerstag in der Innsbrucker Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen. Dies teilte die Polizei am Freitag mit. Der junge Mann war mit zwei Straßenleitpflöcken kollidiert und dann im Gegenverkehr gegen das entgegenkommende Auto eines 19-Jährigen geschleudert worden.

Der Bulgare war laut Exekutive in einer 60 km/h-Beschränkung mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Daraufhin verlor er in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle, sein Fahrzeug drehte sich mehrfach um die eigene Achse und prallte dann gegen die Leitpflöcke.

Ein nachfolgender 69-Jähriger fuhr daraufhin auf das Heck des Wagens des 19-Jährigen auf. Letzteres Auto kam neben der Fahrbahn zum Stillstand, das Fahrzeug des 69-jährigen Deutschen hingegen nach einigen Metern in einem Feld. Drei Insassen im Pkw des 19-jährigen Deutschen erlitten leichte Verletzungen. Die vier Insassen im Auto des 69-Jährigen blieben hingegen unverletzt. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

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