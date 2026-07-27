Österreicherin crasht mit Bike in zwei Autos: tot

Eine 26-jährige Motorradfahrerin aus Österreich ist bei einem schweren Verkehrsunfall in Istrien ums Leben gekommen. Die Polizei veröffentlichte nun die Details zu dem tragischen Crash.

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Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der kroatischen Halbinsel Istrien ist am Samstagabend eine 26-jährige Motorradfahrerin aus Österreich ums Leben gekommen. Das berichten kroatische Medien. Die Polizei hat nun die Details zu dem tragischen Unglück auf der Staatsstraße D66 bei der Ortschaft Prodol veröffentlicht:

Den Ermittlungen zufolge war die junge Frau mit einem Motorrad mit österreichischem Kennzeichen aus Richtung Pula unterwegs, als sie in einer unübersichtlichen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte sie frontal mit einem Auto, das ein 51-Jähriger lenkte und das in Istrien (mit Pulaer Kennzeichen) zugelassen war.

Nach dem ersten Aufprall rutschte das Motorrad unkontrolliert weiter und prallte gegen einen weiteren Wagen mit Pulaer Kennzeichen, der von einem 34-Jährigen gesteuert wurde. Dieser hatte zwar noch nach links auszuweichen versucht, um einen Zusammenstoß zu verhindern, erfasste dabei jedoch die zuvor auf die Fahrbahn gestürzte Fahrerin.

Auch ein hinter ihr fahrendes zweites Motorrad mit österreichischem Kennzeichen, das von einem 27-jährigen Landsmann gesteuert wurde, war in den Unfall verwickelt: Er kollidierte ebenfalls mit dem zweiten Auto und stürzte daraufhin in das Gelände neben der Fahrbahn.

Für die 26-jährige Motorradfahrerin kam jede Hilfe, sie verstarb noch an der Unfallstelle. Ihr Leichnam wurde zur Obduktion in die Pathologie des Krankenhauses nach Pula gebracht. Infolge der Rettungs- und Spurensicherungsarbeiten musste die Staatsstraße D66 zwischen Manjadvorci und Marčana komplett gesperrt werden; der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.