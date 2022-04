Hans Zimmer: Großes Kino in Wien

Oscar-reifes Konzert in Wien. Filmkomponist Hans Zimmer begeisterte 9.300 Fans in der Stadthalle mit den größten Hollywood-Hits.

Wien. Am 27. März holte er den Oscar für den Soundtrack zu "Dune" – am Dienstag wurde Star-Komponist Hans Zimmer dafür in Wien gebührend gefeiert. 9.300 Fans in der nahezu ausverkauften Stadthalle. Das größte Hallen-Konzert in Österreich seit dem Corona-Ausbruch.

© Thomas Zeidler ×

© Thomas Zeidler ×

"Wir wollten vor 658 Tagen mit dieser Tour starten doch dann kam Corona. Mehr noch: Unser großes Orchester kommt aus Odessa. Also in der Ukraine. Jetzt sind nur mehr 10 Frauen davon dabei. Die Männer mussten in den Krieg", erklärt er die Blockbuster-Show. Passend in den Farben der Ukrainischen Flagge gekleidet: Gelbe Hose, Blaues Jacket – letzteres war rasch durchgeschwitzt. Wie ein Derwisch drosch er zu "Mombassa" in die Saiten. Malträtierte zu den Hits von "Wonder Woman 1984" die Tasten. Dazwischen hielt er schon im Anfangs-Furioso ein Schild hoch: "Vienna": "Die glauben wohl, ich weiß nicht wo ich bin. Dabei ist Wien doch wie ein zweites Zuhause für mich!"

© Thomas Zeidler ×

© Thomas Zeidler ×

© Thomas Zeidler ×

© Thomas Zeidler ×

© Thomas Zeidler ×

Die Show war mehr als Oscar-reif: Vom Opener "House Atreides" aus dem Sci-Fi-Blockbuster "Dune" bis zum Finale mit den James- Bond-Hits aus "No Time To Die" lieferte Zimmer in der Stadthalle wahrlich ganz großes Kino: Die Hits aus "X-Men", "Gladiator" oder seinem ersten Oscar-Hit "König der Löwen" – dazu eine fast 30-köpfige Rockband, sexy Geigerinnen und Bombast-Lightshow samt überdimensionaler Discokugel.

© Thomas Zeidler ×

Überdimensionale Discokugel in der Wiener Stadthalle.

Cool: Nach der Pause stieg er für die Hardrock-Sounds von "The Dark Knight" sogar von der Bühne und rockte direkt vor den Fans in der ersten Reihe. Ein Ereignis!