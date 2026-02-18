Max Lercher scherzt über Christian Kern

Als Gegenveranstaltung zum FPÖ-Event hat neben der ÖVP auch die SPÖ einen Aschermittwoch. Andi Babler ist nicht dabei, Christian Kern kriegt von Parteifreunden sein Fett ab.

Der steirische SPÖ-Chef Max Lercher ruft ins Bierzelt zu 500 Leuten: "Christian Kern war heute eingeladen, er hat in letzter Sekunde abgesagt. Scherz, Scherz, Scherz. Wir haben eigentlich mit Schorsch Dornauer geplant, aber der ist aufgrund seiner ersten sozialdemokratischen Initiative aus der Partei ausgeschlossen worden."

Die Bundesregierung sei "herausfordernd". Auf seinen Scherz erntet Lercher Applaus - allerdings nur von einigen Zuhörern.