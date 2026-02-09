William und Kate: Luxus-Skiurlaub in Courchevel mit Schinken-Käse-Toast um 85 Euro!

William und Kate haben sich erneut eine Auszeit gegönnt: Das britische Thronfolgerpaar wurde bei einem heimlichen Skiurlaub im Nobelort Courchevel in den französischen Alpen gesichtet. Auf die Preise wird dort nicht geschaut.

Das britische Thronfolgerpaar William und Kate verbrachte im vergangenen Monat einen heimlichen Skiurlaub im exklusiven Wintersportort Courchevel. Das royale Paar wurde in einem gehobenen Bergrestaurant gesehen, wo sogar ein Schinken-Käse-Toast für 85 Euro angeboten wird – allerdings mit Trüffel veredelt. Die Reaktionen auf den royalen Aufenthalt fallen unterschiedlich aus. Während einige Gäste begeistert waren, regt sich in sozialen Medien und Kommentarspalten auch Kritik.

William und Kate © Getty

"Ich konnte kaum glauben, dass ich im selben Restaurant wie Kate und William zu Mittag esse", schwärmte ein Besucher laut der "Daily Mail". Ein Mitarbeiter bestätigte den Besuch und sagte: "Sie haben sich sehr wohl gefühlt und waren äußerst höflich."

Kritik an der Auszeit

In den Kommentaren wird jedoch auch gefragt: "Sollten Royals sich Luxus-Urlaube gönnen, während so viele Familien ums Überleben kämpfen?"

Courchevel gilt als glamouröser Wintersportort, der regelmäßig Prominente anzieht. William und Kate kennen die Region seit Jahren: Bereits 2016 verbrachten sie dort ihren ersten Familienurlaub. Auch im vergangenen Jahr war die Familie in Courchevel zu Gast. Ob die drei Kinder diesmal dabei waren, bleibt unklar.

Zum Schutz der Privatsphäre werden diese Reisen traditionell geheim gehalten. Schon vor ihrer Hochzeit 2011 verbrachten William und Kate Winterurlaube in den französischen Bergen.