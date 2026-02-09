Alles zu oe24VIP
© Michael Würmer, Nela-Valentina Pichl

Auftritt

Beatrice Frasl lädt zur Anti-Valentinstags-Matinee

09.02.26, 14:45
Für alle, die etwas Gehaltvolleres als Pralinen und Blumen zum Valentinstag brauchen.

Autorin Beatrice  Frasl  traf mit ihrem Buch "Entromantisiert euch" einen Nerv. Der Text setzt sich kritisch mit dem Mythos der (heterosexuellen) Paarbeziehung als einzig wahres Konzept auseinander.

Mehr zum Thema

So eine Konstellation ist nämlich, Achtung, Spoiler, meist gar nicht so toll für alle Beteiligten. Frauen geht"s zumeist schlechter, da überarbeitet und chronisch eingespannt, als beim Singledasein. Ist das Buch nun ein Manifest gegen die Liebe? Ganz im Gegenteil.  Frasl  plädiert darauf, den Begriff weiter zu sehen, auch auf Freundinnen und Freunde zu erweitern und nicht zuletzt auch auf sich selbst.

Matinee zum Buch

Und nun gibt's die Matinee zum Buch. Beatrice Frasl holt gemeinsam mit Pianistin, Vokalistin, Improvisatorin und Abenteurerin Julia Radschiner den Soundtrack zum Buch in den Stadtsaal – und steht damit zum ersten Mal seit fast 20 Jahren nicht nur als Autorin, sondern auch wieder als Sängerin auf der Bühne.

Am Samstag, 14.2. um 11:00 ist es soweit - einige Restkarten sind noch zu haben!

