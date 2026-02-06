Diven-Alarm und Logen-Duelle: Wer am Opernball für Aufregung sorgt

So viele Stars entern heuer die Staatsoper am 12. Februar wie schon lange nicht mehr. Wer antanzt, wer aufregt - und warum der Ball der Bälle zum Dschungel-Camp werden könnte.

Wer in diesem Jahr am Wiener Opernball das Rampenlicht nützen will, der muss sich auf gehörige Konkurrenz einstellen – denn die diesjährige Gästeliste ist so prall und bunt gefüllt, wie schon lange nicht mehr.

Alfons Haider Sharon Stone © Getty Images/Andreas Tischler

Fran Drescher und Marc Jacobson. © Getty Images

Gekaufte Star-Gäste aus Hollywood

Heuer liefern sich die illustren Gastgeber ein wahres Match um die beste Loge am Ball. Während die einen hitzig über Kanzler Stockers Abwesenheit und die Präsenz von Ex- und vielleicht bald wieder-Kanzler Sebastian Kurz diskutieren werden, lassen sich Unternehmer trotz Krisenstimmung die Stargäste einiges kosten: Allen voran Sharon Stone, die bei Karl Guschlbauer, dem Schaumrollen-König, Platz nehmen wird. Ihm quasi direkt gegenüber sitzen die Lugners – einst absolute Logen-Kaiser – mit ihrem Star-Gast Fran Drescher („Die Nanny“) in der Parterre-Loge. Da verblasst Jude Laws mehr oder minder bekannte Tochter Iris Law in der Swarovski-Loge.

© APA/EPA/GEORG HOCHMUTH

Micaela Schäfer, Julian F.M. Stoeckel und Kader Loth © Getty

Party- & Trash-Alarm in der Staatsoper

Voll. Während es hier je nach Vertrag maximal Diven-Alarm gibt – steigt in den beiden Bühnen-Logen der Verleger Adi Weiss und Michael Lameraner eine wahre Ball-Party mit Models wie Nadine Mirada, TV-Sirenen wie Simone Thomalla und Evelyn Burdecki sowie den schönen Geissen-Töchtern Davina und Shania.Schrill. Da verblasst nahezu das Glitzer-Gesicht von Designer Harald Glööckler oder Dschungel-Aufputz Julian F. M. Stöckl, der sich Nackt-Schnecke Micaela Schäfer im Schlepptau hat. Wenn die dann auch noch auf Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden – ja, auch sie kommen – treffen, dann wird die noble Staatsoper zum Dschungel-Camp.