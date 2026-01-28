Alles zu oe24VIP
Deutschland will die Fußball-WM 2042
Neues Sommermärchen

Deutschland will die Fußball-WM 2042

28.01.26, 11:05
Ein entsprechender Antrag der CDU liegt für den Bundesparteitag im Februar in Stuttgart vor.   

Die Botschaft ist klar: WM statt Wüstenstaaten! Deutschland soll ein Zeichen gegen Austragungen in autoritären Ländern setzen und für Demokratie, Fairplay und Offenheit stehen.

Schon 1974 und 2006 war Deutschland WM-Gastgeber – 2006 wurde zum legendären „Sommermärchen“. Auch die EM 2024 war ein Erfolg, brachte laut Studie 7,4 Milliarden Euro ein. Ein WM-Turnier könnte sogar noch mehr Geld bringen.

DFB-Boss zeigt sich offen

Der Antrag fordert die Bundesregierung auf, ein Konzept zu entwickeln und eine DFB-Bewerbung aktiv zu unterstützen. DFB-Präsident Bernd Neuendorf zeigte sich zuletzt offen für eine WM 2038 oder 2042. Jetzt wird’s politisch – kommt die WM zurück nach Deutschland?

