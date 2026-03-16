Bayern-Schock: Real plant 160-Millionen-Angebot für Münchner Superstar

Kommt es im Sommer zum ganz großen Transfer-Hammer.

Im Sommer 2024 wechselte Michael Olise für rund 60 Millionen Euro von Oliver Glasners Crystal Palace zum FC Bayern. In München stieg der Franzose rasch zum absoluten Leistungsträger auf und weckt nun auch die Begehrlichkeiten anderer europäischer Spitzenteams.

160-Millionen-Angebot

Wie Transfer-Insider Ekrem Konur berichtet, angelt nun auch Real Madrid um Olise. Real-Boss Florentino Pérez soll ein Riesen-Fan des 24-Jährigen sein und will den Franzosen unbedingt im Sommer nach Madrid lotsen. Dem Bericht zufolge sollen die Königlichen bereit sein, bis zu 160 Millionen Euro für den Offensivspieler auszugeben. Neben Real ist auch Liverpool an Olise dran. Bei den Reds könnte der 24-Jährige die Nachfolge von Mo Salah antreten, der den englischen Meister im Sommer verlassen könnte.

Die Bayern haben jedoch keinerlei Interesse, Olise ziehen zu lassen. Der Franzose steht in München noch bis 2029 unter Vertrag und besitzt auch keine Ausstiegsklausel. Offen bleibt aber, ob der deutsche Meister bei einem Angebot von 160 Millionen Euro nicht doch schwach wird.