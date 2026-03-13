Alles zu oe24VIP
Freund Eberl
© Getty

Kein Transfer

Zu teuer: Bayern sagt "Wunschspieler" ab

13.03.26, 15:21
Teilen

Der Top-Angreifer ist dem deutschen Meister schlichtweg zu teuer. 

Bisher verlief die Saison für den FC Bayern praktisch nach Wunsch – die Chance auf das Triple lebt. Dennoch wollen die Münchner im Sommer den Kader weiter verstärken, jedoch nicht zu jedem Preis.

Zu teuer

Wie die BILD berichtet, nimmt der deutsche Meister deshalb nun Abstand von den Verpflichtungen von Yan Diomande und Kevin Schade. Vor allem der 19-jährige Diomande von RB Leipzig sei für die Bayern so etwas wie die "Wunschlösung", aber schlichtweg zu teuer. Die Münchner sind nicht bereit, bis zu 100 Millionen Euro für den Ivorer auf den Tisch zu legen. Zudem suche man auf der Position Linksaußen ohnehin nur einen Backup.

Yan Diomande
© Getty

Zu teuer dürfte auch Kevin Schade vom FC Brentford sein. Der Premier-League-Klub soll 70 Millionen für den fünffachen deutschen Teamspieler verlangen – auch hier winkt der FC Bayern dankend ab.

