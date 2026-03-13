Sepp stürmt mit Eagle-Show an die Spitze der Players Championship!

Österreichs Golf-Aushängeschild Sepp Straka sorgt in den USA für Furore. Mit einer makellosen Auftaktrunde setzte sich der Wiener am Donnerstag an die Spitze der prestigeträchtigen Players Championship.

Der 32-jährige Wiener erwischte im TPC Sawgrass in Ponte Vedra Beach einen Traumstart und benötigte auf dem Par-72-Kurs lediglich 67 Schläge. Mit fünf unter Par teilt sich der Weltranglistenneunte die Führung bei dem mit 25 Millionen Dollar dotierten Turnier mit vier weiteren Profis. Straka glänzte dabei mit drei Birdies und einem spektakulären Eagle, womit er seine Ambitionen beim "fünften Major" des Jahres eindrucksvoll unterstrich.

Einfacher Chip zum Eagle-Glück

Besonders sein Eagle sorgte für Aufsehen, auch wenn der vierfache PGA-Tour-Sieger danach bescheiden blieb und von einem sehr einfachen Chip sprach. Neben dem Österreicher brachten auch die US-Amerikaner Lee Hodges, Maverick McNealy, Austin Smotherman und Sahith Theegala eine 67 ins Clubhaus. Smotherman musste seine Runde allerdings wegen einsetzender Dunkelheit nach 17 Löchern vorzeitig unterbrechen und wird das letzte Loch erst nachholen müssen.

Superstars schwächeln zum Auftakt

Während Straka am Donnerstag groß aufspielte, hatten die absoluten Top-Favoriten im Nordosten Floridas zu kämpfen. Der Weltranglistenerste Scottie Scheffler, der in diesem Jahr seinen dritten Sieg bei der Players Championship jagt, kam nicht über eine 72er-Runde hinaus. Noch härter traf es Titelverteidiger Rory McIlroy, der sich nach dem ersten Tag mit einer enttäuschenden 74 begnügen musste und bereits deutlich hinter den Führenden zurückliegt.

Starkes Feld in Florida

Dass Strakas Leistung besonders hoch einzuschätzen ist, zeigt ein Blick auf die Teilnehmerliste: Von den Top 50 der Weltrangliste sind 47 Profis am Start. Im vergangenen Jahr belegte der Österreicher bei diesem Event den 14. Platz – nach diesem fulminanten Auftakt scheint heuer wesentlich mehr möglich zu sein. Für Straka geht es nun darum, die Form der ersten Runde zu bestätigen und sich in der absoluten Weltspitze festzusetzen.