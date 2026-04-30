Pech nimmt kein Ende: Nächster Ausfall beim ÖEHV-Team

Keiner der NHL-Stars wie Marco Rossi oder Marco Kasper, kein ICE-MVP der Graz99ers Lukas Haudum und nun der nächste herbe Rückschlag: Teamchef Roger Bader muss auf die nächste Stütze verzichten.

Für die Eishockey-WM hatte Österreich erneut große Pläne, immerhin ist man seit sechs Jahren nicht mehr aus der oberste Klasse abgestiegen. Doch langsam verdunkeln sich die Wolken rund um Baders Team.

Zahlreiche wichtige Spieler mussten absagen, nun kommt ein Spieler dazu, der eigentlich schon zum Team gestoßen war. Benjamin Baumgartner hatte sich bei seinem SC Bern im Februar eine Bänderverletzung zugezogen, nach seiner Operation ist der 26-Jährige aber wieder fit und sollte im Testspiel gegen Deutschland sein Comeback geben.

Doch die bisherigen Trainings machen einen Strich durch die Rechnung. Die Fitness ist nicht wie erhofft, der Center wird damit ausfallen, wie der ÖEHV "Laola1" bestätigte. Damit wird keiner der vier Angreifer (Kasper, Haudum, Baumgartner, Achermann) der letztjährigen WM an dieser Ausgabe teilnehmen können.