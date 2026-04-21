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"Krönung gewesen": Marco Rossi über WM-Absage
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Eishockey

"Krönung gewesen": Marco Rossi über WM-Absage

21.04.26, 15:30
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Marco Rossi meldete sich nun zu Wort, nachdem Österreichs arrivierte Eishockey-Legionäre in der NHL, Marco Kasper und eben Rossi, bei der WM im Mai in der Schweiz nicht dabei sein können.

Der 24-jährige Rossi äußerte sich nach der verwehrten Freigabe durch die Vancouver Canucks mit Bedauern, begründete es aber auch mit der erlittenen Verletzung in der für ihn abgelaufenen NHL-Saison. "Es wäre sicher die Krönung gewesen, mit dem Nationalteam zu spielen", sagte Rossi. Die Gesundheit gehe aber immer vor.

Es schmerze ihn auch, weil die WM in Zürich ist. "Da habe ich ja wirklich lange meine Jugend verbracht", erklärte der Vorarlberger Rossi. Die abgelaufene Saison sei sehr aufregend und anstrengend gewesen. "Ich hab mir im Oktober den Fuß gebrochen, dann war es natürlich eine sehr harte und schwere Saison. Nach ein paar Spielen konnte ich nicht mehr weiterspielen und musste länger Pause machen."

"Ziel ist der Klassenerhalt"

Nach seiner Rückkehr sei er dann auch noch getradet worden und "dann hab ich mich an der gleichen Stelle noch mal verletzt". Rossi wünscht der rot-weiß-roten Mannschaft "nur das Beste" und wird die WM-Spiele verfolgen. "Das Ziel ist natürlich wieder der Klassenerhalt. Wir haben jetzt schon viele Jahre bewiesen, dass wir in der Topdivision sein können, mitspielen können und für Überraschungen sorgen können."

Das Team müsse mit viel Stolz und Leidenschaft aufs Eis gehen. "Für mich heißt es jetzt, regenerieren, weg vom Eishockey, weg vom Schlittschuh und schauen, dass ich mich wieder hundertprozentig fühle." Er hofft, dass er im Sommertraining wieder durchstarten kann.

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