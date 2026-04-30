Kandidiert Arnautovic als Präsident? "Ja, es stimmt!"

Marko Arnautović sorgt mit einem Video für Wirbel: Will der ÖFB-Star wirklich Präsident werden? Jetzt klärt „Arnie“ die Gerüchte um die Plakat-Aktion auf und verrät, was tatsächlich dahintersteckt.

„Servus Österreich. Ich möcht Euch hiermit offiziell sagen: Ja, die Gerüchte stimmen. Jetzt gehen wir das gemeinsam an. Marko Arnautovic for president. Für mehr Feiertage.“ Mit diesen Worten sorgt der Nationalteam-Stürmer derzeit für massenhaft Klicks im Netz. Ein Clip, der ihn beim Aufhängen von „Marko for President“-Plakaten zeigt, löste zuvor heftige Diskussionen aus. Viele Fans fragten sich, ob der Wiener nun ernsthaft in die Politik wechseln möchte.

Fans feiern die Aktion

Die Anhänger zeigten sich von der ungewöhnlichen Idee sofort begeistert. In dem amüsanten Video bezieht sich Arnautović auf eine alte Forderung: Nach der geschafften WM-Qualifikation hatte er live im TV Bundespräsident Alexander van der Bellen dazu aufgerufen, den Tag zum Feiertag zu erklären. Dieses Thema greift er nun wieder auf.

Werbedeal statt echter Politik

Doch der Hintergrund ist weniger politisch als vermutet. Hinter der Aktion steckt eine groß angelegte Werbekampagne von Hyundai Austria. Nachdem er bereits vor wenigen Wochen einen Deal mit Egger Bier abgeschlossen hatte, folgt nun der nächste Werbecoup für den Österreicher. Es ist eine rein kommerzielle Zusammenarbeit, die durch den viralen Clip perfekt in Szene gesetzt wurde.

Traum von der Weltmeisterschaft

Sportlich läuft es für den mittlerweile 37-Jährigen ebenfalls nach Plan. Erst kürzlich feierte er mit seinem Klub Roter Stern Belgrad den Meistertitel. Zudem steht das ganz große Highlight noch bevor: Im Sommer 2026 wird sich Arnautović den Traum von seiner ersten Teilnahme an einer Weltmeisterschaft erfüllen.