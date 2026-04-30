Geld ist weg: LIV-Tour im Golf vor dem Kollaps

Der von Saudi-Arabien unterstützten LIV-Tour für Golfprofis droht das finanzielle Aus. Nach übereinstimmenden Berichten des Wall Street Journal und von CNBC werde der staatliche Investmentfonds PIF die Golf-Liga ab der kommenden Saison nicht mehr mit Milliarden an US-Dollar finanzieren.

Die LIV bestätigte am Donnerstag diese Meldungen zwar nicht, kündigte aber eine Richtungsänderung an. Ein neues Führungsgremium und die Suche nach langfristigen Partnern stehen im Fokus.

Ein Wechsel zu einem diversifizierten Modell mit mehreren Investoren werde angestrebt, teilte die 2021 gegründete LIV mit. Die Tour, auf der 2022 und 2023 auch der Burgenländer Bernd Wiesberger abgeschlagen hatte, unterzeichnete 2023 eine Rahmenvereinbarung mit der US-amerikanischen PGA Tour und der europäischen DP World Tour für eine mögliche Zusammenarbeit. Konkrete Ergebnisse gab es aber bisher nicht.

Der Geschäftsführer der LIV-Tour, Scott O'Neil, hatte vor zwei Wochen während eines Turniers in Mexiko-Stadt erklärt, dass die Finanzierung bis zum Saisonende 2026 gesichert sei. Anfang der Woche teilte die LIV-Tour mit, dass das vom 25. bis 28. Juni geplante Turnier in Louisiana auf den Herbst verschoben wird. Das nächste Turnier ist für den 7. bis 10. Mai im Trump National Golf Club in Washington geplant.