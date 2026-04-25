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© Getty Images (Symbolbild)

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Geheime Android-Funktion: SO kann man sie aktivieren

Von
25.04.26, 22:05
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Android Auto bietet mehr als Navigation und Musik. Eine versteckte Funktion kann Abläufe im Auto deutlich vereinfachen. 

Viele Nutzer verwenden Android Auto vor allem für Navigation, Nachrichten oder Musik. Eine weniger bekannte Möglichkeit ist die sogenannte Custom-Assistant-Verknüpfung, wie „ZD Net“ berichtet.

Über diese Funktion lassen sich individuelle Befehle erstellen, die mehrere Aktionen gleichzeitig auslösen. Obwohl sie direkt in den Einstellungen verfügbar ist, bleibt sie vielen verborgen.

Nutzer können eigene Sprachbefehle festlegen und als Shortcut speichern. Damit lassen sich etwa Navigationsziele starten, Podcasts abspielen oder Nachrichten verschicken, ohne jeden Schritt einzeln auszuführen. Auch Kombinationen mehrerer Aktionen sind möglich.

Einrichtung direkt im System

Die Einrichtung erfolgt über die Einstellungen von Android Auto auf dem Smartphone. Im Launcher kann eine neue Verknüpfung hinzugefügt und ein individueller Befehl festgelegt werden. Nach dem Verbinden mit dem Fahrzeug erscheint der Shortcut im Display und kann genutzt werden.

Voraussetzung und Einschränkungen

Die Funktion ist an das Google-Konto gebunden und steht somit in verschiedenen Fahrzeugen zur Verfügung. Voraussetzung ist eine aktive Internetverbindung, da ein Mobilfunksignal benötigt wird. Unterstützt wird die Funktion durch Google Gemini.

Probleme mit Verbindung

Aktuell berichten viele Nutzer von Problemen mit Android Auto. Die kabellose Verbindung zum Infotainment-System bricht immer wieder ab, unabhängig vom Smartphone-Hersteller. Betroffen sind unter anderem Geräte von Google, Samsung und Sony. Die Abbrüche treten unregelmäßig auf und erschweren die Nutzung im Alltag, etwa bei Navigation oder Musikwiedergabe.

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