KI-Austausch
Mexikanische Hacker knacken Turnier in Wien
Mexikanische KI-Talente sind in Wien zu Gast, die sich bei einem Hackathon mit über 500 Bewerbungen durchgesetzt haben. Aus dem Wirtschaftsministerium heißt es zu oe24: "Das Thema verbindet Fachkräftemangel, KI, internationale Talente und neue Exportchancen."
Mexiko verfügt mit 130,8 Millionen Einwohnern, über 2.800 Hochschulen und rund 175.000 Ingenieursabschlüssen pro Jahr über großes Potenzial für Österreich. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) positioniert Mexiko daher als Zukunftspartner für Talente, Technologie und Export.
WM-Trikots ausgetauscht
Die mexikanischen Hacker tauschten bei ihrem Besuch in Wien auch WM-Trikots aus und fühlten sich sichtlich wohl bei einem Wuzzel-Turnier.
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