Göttlicher Beistand per Handy: Kirche schickt Matura-Segen

Niederösterreichs Schüler zittern vor der Matura – jetzt kommt Hilfe von ganz oben – direkt aufs Smartphone!

Der Stress steigt, die Prüfungen nahen – und die katholische Kirche schlägt jetzt eine völlig unerwartete Brücke zwischen Altar und Algorithmus! Ab 4. Mai können Maturantinnen und Maturanten per WhatsApp Gottes Segen für ihre schriftlichen Prüfungen empfangen. Klingt verrückt? Ist aber wahr!

Kerzen anzünden per Klick

© beblessed

Die Aktion heißt „Be Blessed!" – und sie ist so simpel wie genial: Wer sich auf www.beblessed.at anmeldet, bekommt am Morgen seines Prüfungstages ein persönliches Mut-Video per WhatsApp – geschickt von Bischöfen, Ordensleuten und Seelsorgern. Und das Beste: Gleichzeitig wird in einer Kirche irgendwo in Österreich eine echte Kerze für den Prüfling angezündet! Für jedes Maturafach brennt das Licht in einer ANDEREN Kirche – österreichweit!

Biologie-Segen in St. Pölten

Die Katholische Aktion der Diözese St. Pölten ist voll dabei. Für die Biologiematura werden am 4. Mai in der Kapistrankirche die Segenslichter entzündet – KA-Präsident Reinhard Länger persönlich macht mit. Und nicht nur Maturanten profitieren: Auch Lehrlinge können sich für ihre Lehrabschlussprüfung anmelden und den WhatsApp-Segen erhalten!

Kostenlos und datensicher

Die Aktion kostet die Schüler keinen einzigen Cent – finanziert wird sie von der Bischofskonferenz im Rahmen der Jugend-Initiative „Denk Dich Neu". Auch die evangelische und die evangelisch-methodistische Kirche machen mit. Ökumene trifft Digitalisierung – und das für Niederösterreichs Maturanten! Wer also vor der härtesten Prüfung seines Lebens steht – jetzt anmelden und Gottes Beistand holen! Weil bei der Matura jede Hilfe zählt!