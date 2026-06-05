Rakete zerstört Haus - Jugendliche straffrei!
Am 3. Jänner hatte eine Feuerwerksrakete ein Einfamilienhaus fast vollständig zerstört. Auch Carport, Auto und Nebengebäude brannten nieder. 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Bewohner konnten sich retten - doch die Schuldigen bleiben straffrei.
Aus Mangel an Beweisen
Wie die Staatsanwaltschaft St. Pölten gegenüber noe.ORF.at nun bestätigte, habe man nicht nachweisen können, wer von den Jugendlichen die Rakete gezündet hatte, die auf dem Haus gelandet war und den fatalen Brand ausgelöst hatte. Die Ermittlungen wurden daher aus Mangel an Beweisen eingestellt.
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