TV
Radio
E-Paper
Sport

WAKEBOARD-WAHNSINN

Dieser 360-Grad-Stunt schreibt Geschichte

© Getty Images
Der deutsche Wakeboard-Profi Felix Georgii hat mit einem spektakulären Stunt einen neuen Weltrekord aufgestellt.
OE24 auf Google bevorzugen

Der deutsche Wakeboarder Felix Georgii hat Sportgeschichte geschrieben. Nach mehr als 1.200 Versuchen schaffte er als erster Wakeboarder überhaupt, ein kreisrundes 360-Grad-Rail vollständig durchzusliden. An dem Projekt arbeitete er rund sechs Jahre lang.

Sechs Jahre voller Rückschläge

Die Idee war simpel, die Umsetzung extrem schwierig. Schon erste Versuche gab es Jahre zuvor gemeinsam mit anderen Wakeboardern. Meist endete die Fahrt jedoch bereits nach einem Viertel oder einer halben Runde. Trotzdem gab Georgii nie auf. Immer wieder motivierten ihn kleine Fortschritte und die Vorstellung des perfekten Runs.

Auch interessant

Dieser Ninja-Mixer wird gerade zum Küchen-Hit

Bub (5) stürzte aus dritten Stock: schwer verletzt

Skandal-Prinz Marius darf nicht zu seiner kranken Mutter

NÖ sichert Notruf-Leitstelle ab

E-Auto fing Feuer

Der Durchbruch kam erst 2026

Erst mit einem komplett neuen Aufbau gelang der entscheidende Schritt. Statt einer einfachen Seilwinde setzte das Team auf einen speziell angepassten Wakeboard-Lift. Nach intensiven Testtagen platzte schließlich der Knoten: Georgii schaffte die komplette Runde – und das gleich mehrfach an einem einzigen Tag.

Schmerzen, blaue Flecken und kaputte Boards

Der Rekord hatte seinen Preis. Laut Red Bull gingen während des Projekts sechs Wakeboards zu Bruch. Dazu kamen unzählige Prellungen, Hämatome und Stürze. Mehrmals dachte Georgii daran, aufzugeben. Doch gemeinsam mit seinem Team arbeitete er weiter an dem Projekt.

Ein Erfolg für das ganze Team

Für Georgii ist der historische Trick nicht nur sein persönlicher Erfolg. Er betont, dass zahlreiche Helfer, Techniker und Freunde an der Umsetzung beteiligt waren. Die Anlage entstand in Duisburg und wurde über Jahre immer weiterentwickelt, bis der perfekte Run schließlich gelang.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Benfica bestätigt: Mourinho-Preis steigt weiter

WM-Knall um Harry Kane (32)

Dieser 360-Grad-Stunt schreibt Geschichte

Pariasek: "Da kannst niemanden nach der Relativitätstheorie fragen"

Neue Verstappen-Kritik: "Einfach nur Wahnsinn"

Kein Zugang: Formel-1-Star vor GP von Monaco abgeführt

Sechs-Stunden-Treffen: Glasner-Poker wird ernst

Co-Gastgeber Mexiko fertigt Serbien ab

Dieser Schumi-Trick machte Gegner wahnsinnig

Rücktritts-Knall bei der FIS