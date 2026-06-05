Dieser 360-Grad-Stunt schreibt Geschichte

Der deutsche Wakeboard-Profi Felix Georgii hat mit einem spektakulären Stunt einen neuen Weltrekord aufgestellt.

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Der deutsche Wakeboarder Felix Georgii hat Sportgeschichte geschrieben. Nach mehr als 1.200 Versuchen schaffte er als erster Wakeboarder überhaupt, ein kreisrundes 360-Grad-Rail vollständig durchzusliden. An dem Projekt arbeitete er rund sechs Jahre lang.

Sechs Jahre voller Rückschläge

Die Idee war simpel, die Umsetzung extrem schwierig. Schon erste Versuche gab es Jahre zuvor gemeinsam mit anderen Wakeboardern. Meist endete die Fahrt jedoch bereits nach einem Viertel oder einer halben Runde. Trotzdem gab Georgii nie auf. Immer wieder motivierten ihn kleine Fortschritte und die Vorstellung des perfekten Runs.

Der Durchbruch kam erst 2026

Erst mit einem komplett neuen Aufbau gelang der entscheidende Schritt. Statt einer einfachen Seilwinde setzte das Team auf einen speziell angepassten Wakeboard-Lift. Nach intensiven Testtagen platzte schließlich der Knoten: Georgii schaffte die komplette Runde – und das gleich mehrfach an einem einzigen Tag.

Schmerzen, blaue Flecken und kaputte Boards

Der Rekord hatte seinen Preis. Laut Red Bull gingen während des Projekts sechs Wakeboards zu Bruch. Dazu kamen unzählige Prellungen, Hämatome und Stürze. Mehrmals dachte Georgii daran, aufzugeben. Doch gemeinsam mit seinem Team arbeitete er weiter an dem Projekt.

Ein Erfolg für das ganze Team

Für Georgii ist der historische Trick nicht nur sein persönlicher Erfolg. Er betont, dass zahlreiche Helfer, Techniker und Freunde an der Umsetzung beteiligt waren. Die Anlage entstand in Duisburg und wurde über Jahre immer weiterentwickelt, bis der perfekte Run schließlich gelang.