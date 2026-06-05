Neuer Vertrag für mehr Sicherheit
NÖ sichert Notruf-Leitstelle ab
Damit wird der Leitstellenbetrieb auf eine langfristige, klare Grundlage gestellt. Denn bisher lief die Finanzierung über eine simple Abgangsdeckung.
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„Ab Juni 2026 schafft der Servicevertrag mehr Planungssicherheit und stärkt die hohe Qualität des Leitstellenbetriebs", betont Gesundheitslandesrätin Eva Prischl (SPÖ) nach dem einstimmigen Beschluss der Landesregierung.
Und die Zahlen sprechen für sich: 2025 verzeichnete Notruf Niederösterreich stolze 1.688.602 Bürgerkontakte – davon rund 1,3 Millionen telefonisch! Dazu kommen fast 383.000 Online-Kontakte über Chats, elektronische Transportanmeldungen und Leitstellenschnittstellen. Kurzum: Der digitale Wandel ist auch beim Notruf angekommen!
Die Leitstelle koordiniert sämtliche Rettungseinsätze in NÖ, steuert Patienten zur optimalen Versorgung und betreibt die Gesundheitshotline 1450 sowie den Ärztedienst 141. Seit über 20 Jahren international ausgezeichnet – und jetzt endlich auf soliden vertraglichen Beinen.
Geschäftsführer Josef Schmoll und Christian Fohringer freuen sich über den klaren Auftrag: "Höchste Qualität für alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher im Ernstfall!"
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