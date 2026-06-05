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Garagenbrand

E-Auto fing Feuer

Garagenbrand in Merkengersch
© Bezirksfeuerwehrkommando Waidhof
Eine Familie wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.
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Ein Ehepaar und dessen 29-jährige Tochter sind am Donnerstagnachmittag bei einem Garagenbrand in Merkengersch (Gemeinde Dobersberg, Bezirk Waidhofen an der Thaya) verletzt worden. Der Familienvater hatte an einem E-Auto gearbeitet, als dessen Batterie zu brennen begann, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando am Freitag. Alle drei wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht, der Mann erlitt außerdem Verbrennungen an der Hand.

Batterie begann zu brennen

Das Ehepaar versuchte noch, die Flammen mit zwei Feuerlöschern einzudämmen, was jedoch nicht gelang. Die Tochter brachte ein zweites Fahrzeug rechtzeitig in Sicherheit. Binnen kürzester Zeit stand das Gebäude laut Feuerwehr in Vollbrand. Mehrere Atemschutztrupps löschten die Flammen und verhinderten ein Übergreifen auf angrenzende Objekte. Die Familie wurde mit der Rettung ins Landesklinikum Waidhofen an der Thaya gebracht, konnte dieses am Abend aber bereits wieder verlassen.

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