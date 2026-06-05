Mit diesen Tricks werden Sie viel schneller braun

Der Sommer ist da und wir alle wollen ihn: diesen perfekten, goldbraunen Teint! Aber stundenlang in der prallen Sonne zu liegen, ist keine gute Idee. Wir verraten Ihnen die cleversten Beauty-Hacks, wie Sie Ihre Traumbräune in Rekordzeit erreichen.

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Der heiß ersehnte Sommer-Glow ist zum Greifen nah. Doch viele machen noch immer den Fehler, sich stundenlang ungeschützt der Sonne auszusetzen. Das ist nicht nur ungesund, sondern erstaunlicherweise auch wenig effektiv. Sonnenbrand, vorzeitige Hautalterung und störende Pigmentflecken sind die Folge. Wenn Sie wirklich schneller braun werden wollen, sollten Sie auf diese fünf genialen Tricks setzen.

Bräunungs-Booster: Feuchtigkeit

Trockene Haut verliert ihre Bräune schneller, da sich abgestorbene Hautschüppchen leichter lösen. Achten Sie deshalb besonders auf eine intensive Feuchtigkeitsversorgung, sowohl von innen als auch von außen.

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Trinken Sie mindestens zwei Liter Wasser oder ungesüßte Tees pro Tag. Gönnen Sie Ihrer Haut nach dem Sonnenbad zudem Pflege. After-Sun-Lotions oder Körperöle mit Aloe Vera, Vitamin E und Panthenol beruhigen die Haut, fördern die Regeneration und erhalten die Bräune länger.

Die Haut peelen

Wer fleckig braun wird, hat diesen Schritt vergessen. Ein sanftes Körperpeeling (ein- bis zweimal pro Woche) ist die beste Vorbereitung. Es rubbelt abgestorbene Hautschüppchen weg und macht Platz für eine ebenmäßige, strahlende Farbe. Achtung: Peelen Sie niemals direkt vor dem Sonnenbad, sonst reagiert die Haut zu empfindlich. Planen Sie das Peeling am besten für den Vorabend ein.

Sonnenbaden am Wasser

Wollen Sie schneller braun werden? Dann ab ans Wasser. Egal ob Meer, See oder Pool, die Wasseroberfläche reflektiert die UV-Strahlen wie ein großer Spiegel. So werden Sie quasi von oben und von unten gebräunt.

Doch genau dieser Effekt lässt die Sonnenbrand-Gefahr rasant steigen. Wasserfeste Sonnencreme ist hier absolute Pflicht. Nach jedem Sprung ins kühle Nass heißt es sofort: abtrocknen und nachcremen.

Sonnenpause einlegen

Wer denkt, "viel hilft viel", irrt sich gewaltig. Dauer-Brutzeln bringt nichts außer Hautschäden. Ihre Haut braucht Zeit, um das Bräunungspigment Melanin zu bilden und die Zellen zu regenerieren. Wechseln Sie deshalb zwischen Sonne und Schatten. Besonders die aggressive Mittagssonne (zwischen 11 und 15 Uhr) sollten Sie komplett meiden. Eine entspannte Siesta im Schatten macht Ihren Teint viel gesünder und langanhaltender.

Der größte Mythos: "Sonnencreme verhindert die Bräune"

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Räumen wir mit dem hartnäckigsten Gerücht des Sommers auf: Sonnencreme ist kein Bräunungs-Killer. Im Gegenteil, sie ist Ihr Schutzschild gegen rote Haut, Falten und Hautkrebs.

Mit Lichtschutzfaktor 30 (bei helleren Hauttypen unbedingt LSF 50) werden Sie zwar einen Tick langsamer braun, dafür aber viel gesünder. Achten Sie auf einen ausgewogenen UVA- und UVB-Schutz und sparen Sie nicht an der Menge.