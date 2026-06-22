Kim Kardashian schockt mit radikaler Typveränderung

Lange, rabenschwarze XXL-Mähne? Das war einmal! Kim Kardashian hat sich von ihrem Signature-Look verabschiedet und überrascht mit einer extremen Verwandlung. Als sie kürzlich in Beverly Hills gesichtet wurde, mussten selbst treue Fans zweimal hinsehen.

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Über Jahre hinweg galten ihre langen, tiefschwarzen Haare als Markenzeichen. Doch nun sorgt Kim Kardashian mit einer drastischen Typveränderung für Aufsehen. Als die SKIMS-Gründerin am Wochenende die Promi-Hautarztpraxis Epione in Beverly Hills verließ, trauten die Paparazzi ihren Augen kaum: Wer ist diese mysteriöse Blondine?

Kim überrascht mit Bob

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Statt ihrer gewohnten, fast bis zum Po reichenden schwarzen Haare präsentierte Kim eine neue, platinblonde Haarfarbe. Und damit nicht genug: Die Haare fielen ihr nicht mehr über den Rücken, sondern wurden zu einem ultra-schicken, kinnlangen und gestuften Bob geschnitten. Mit einem tiefen Seitenscheitel und in lockere Wellen gelegt, sorgte der neue Look dafür, dass die Reality-Ikone auf den ersten Blick kaum zu erkennen war.

Marilyn-Monroe-Vibes inklusive

Wer Kim Kardashian kennt, weiß: Zu einer neuen Frisur gehört auch ein passendes Fashion-Statement. Und genau das lieferte der Reality-Star. Mit ihrem glamourösen Auftritt versprühte sie pure Femme-fatale-Vibes und erinnerte dabei verblüffend an Hollywood-Ikone Marilyn Monroe.

Für ihren Look verwandelte Kim einen tief ausgeschnittenen Trenchcoat kurzerhand in ein Kleid. Ein schmaler Gürtel setzte ihre berühmte Sanduhr-Silhouette gekonnt in Szene. Dazu kombinierte sie spitze Monogramm-Pumps, eine Gucci-Handtasche und eine überdimensionale schwarze Sonnenbrille, der perfekte Diva-Look.

Für das Make-up wählte die 45-Jährige matte Lippen in einem zarten Rosaton und einen hellbraunen Eyeliner. Für einen überraschenden Stilbruch sorgte allerdings ein lässiges Accessoire: In der Hand hielt Kim ganz entspannt eine blaue Baseballkappe der Los Angeles Dodgers.

Das perfekte Sommer-Makeover

Verantwortlich für das Makeover ist Star-Hairstylist Iggy Rosales, dem auch Kims Halbschwester Kylie Jenner regelmäßig ihre Haare anvertraut. Auf Social Media teilte Rosales eine Bilderserie von Kim in verschiedenen Posen und kommentierte stolz: "Platin-Saison". Ob es sich bei dem Look um ein meisterhaftes Perücken-Styling handelt oder Kim wirklich wieder in den Farbtopf gegriffen hat, bleibt vorerst ihr Geheimnis, doch es fügt sich perfekt in ihre experimentierfreudigen Haarverwandlungen der letzten Monate ein.

© Penske Media via Getty Images

Ganz neu ist Kims Liebe zu hellem Haar ohnehin nicht: Der Look ist eine klare Hommage an ihr großes Idol Marilyn Monroe. Bereits 2022 sorgte Kim für einen ihrer legendärsten Met-Gala-Auftritte, als sie im Original-Kleid von Marilyn mit ultrablonden Haaren über den roten Teppich schwebte.

Jetzt holt Kim diesen ikonischen Hollywood-Glamour zurück in den Alltag. Wir finden: Der eisblonde Bob ist ein absolutes Fashion-Statement!