15,2 Millionen: Wiener Luxusvilla sorgt für Aufsehen im Netz

Im 23. Bezirk sorgt eine besondere Luxusvilla derzeit für Gesprächsstoff. Das Objekt zählt zu den exklusivsten Liegenschaften im Wiener Süden.

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Eine Villa in einer der exklusivsten Wohngegenden im Süden Wiens sorgt aktuell für Aufsehen: 15,2 Millionen Euro werden für das Anwesen aufgerufen, damit bewegt sich die Immobilie in einer Preisklasse, die selbst im Luxussegment heraussticht.

Die Liegenschaft im 23. Bezirk bietet alles, was im High-End-Immobilienmarkt gefragt ist: Ein großzügiges Parkgrundstück mit rund 3.788 Quadratmetern, ein modernes Haupthaus, ein separates Gästehaus sowie einen Indoor-Pool inklusive Wellnessbereich.

Luxus auf über 1.000 Quadratmetern

Das 2018 errichtete Haupthaus verfügt über rund 15 Zimmer, mehrere Schlafzimmer-Suiten, ein Heimkino, Fitnessbereich und eine Garage für mehrere Fahrzeuge. Dazu kommt ein eigenständiges Gästehaus – ideal für Personal, Familie oder Besucher.

Besonders auffällig: Die Dimensionen des Hauses bewegen sich weit über dem, was selbst im Wiener Luxussegment üblich ist.

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Ein Objekt im absoluten Spitzensegment des Wiener Marktes

Mit 15,2 Millionen Euro Kaufpreis liegt die Villa ganz klar im oberen Spitzenbereich des Wiener Immobilienmarktes. Zum Vergleich: Viele der teuersten Häuser in Wien bewegen sich im Bereich zwischen 3 und 8 Millionen Euro, dieses Objekt liegt damit deutlich darüber.

Auch der Quadratmeterpreis zeigt die Dimensionen: Rund 15.200 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche werden hier angesetzt, ohne Grundstücksbewertung im Detail.

Luxuslage im Grünen – aber mit Stadtanschluss

Trotz der ruhigen Lage nahe dem Wienerwald und Perchtoldsdorf ist die Wiener Innenstadt in etwa 30 Minuten erreichbar. Die Umgebung gilt als eine der gefragtesten Villenlagen der Hauptstadt, mit viel Grün, Ruhe und gleichzeitig guter Infrastruktur.

Fazit

Die Villa ist nicht nur ein Luxusobjekt – sie ist vor allem eines: ein Statement-Preis am Wiener Immobilienmarkt. Mit stolzen 15,2 Millionen Euro gehört das Anwesen zu den am höchsten dotierten Immobilien, die kürzlich in Wien zum Verkauf standen. (Pia Rommel)