Ferien-Hit: 11.000 Kinder in Summer City Camps

Mehr als 11.000 Kinder nutzen heuer die Summer City Camps, Wiens größtes Ferienbetreuungsangebot, und sorgen damit für einen neuen Rekord.

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Für viele Eltern sind die Sommerferien jedes Jahr eine organisatorische Herausforderung. Genau hier setzen die Summer City Camps an. Seit Anfang Juli laufen die Camps an 34 Schulstandorten in ganz Wien auf Hochtouren. Insgesamt stehen in den neun Ferienwochen rund 33.000 Betreuungsplätze zur Verfügung. Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren sowie an Kinder mit erhöhtem Betreuungsbedarf.

Das Erfolgsrezept bleibt auch heuer unverändert: ein abwechslungsreicher Mix aus Bewegung, Sport, Kreativität und spannenden Aktivitäten. Von Workshops über Museumsbesuche bis hin zu Schwimm- und Radfahrkursen wird den Kindern in den Ferien jede Menge geboten. Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (NEOS) zeigt sich von der Stimmung und dem Engagement der Betreuung vor Ort begeistert, denn: "Neben Spaß, Abenteuer und neuen Freundschaften, die sich entwickeln, werden auch spielerisch Lerninhalte aufbereitet und vermittelt."

Die aktuelle Anmeldezahl von mehr als 11.000 Kindern markiert einen neuen Höchststand für das ganztägige Ferienangebot inklusive Mittagessen und gesunder Jause. Organisiert wird das Programm gemeinsam mit mehreren Wiener Bildungs- und Jugendorganisationen. Achtung: Für die letzten drei Ferienwochen sind in einigen Bezirken noch Restplätze verfügbar.