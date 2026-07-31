Gratis Eintritt!
Bier-Hammer: Ottakringer greift nach Weltrekord
Vor dem Internationalen Tag des Bieres nächste Woche lädt die Ottakringer Brauerei am 1. August zu einem echten Großereignis. Um einen neuen Weltrekord aufzustellen, soll mehr als 600 Menschen gleichzeitig Bier eingeschenkt werden. Die Teilnahme ist nach Voranmeldung kostenlos.
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Der Einlass startet um 13 Uhr, der große Weltrekordversuch ist für 14 Uhr angesetzt. Nach rund einer Stunde soll dann feststehen, ob der Rekord geglückt ist oder nicht. Die Brauerei ruft möglichst viele Bierfans auf, Teil des historischen Moments zu werden.
Wer mitmacht, geht nicht leer aus: Als Dankeschön gibt es ein Weltrekord-Glas zum Mitnehmen, einen Gutschein für das Ottakringer Bierfest, das direkt im Anschluss stattfindet, sowie eine persönliche Urkunde samt Erinnerungsfoto.
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