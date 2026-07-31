Wien
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Gratis Eintritt!

Bier-Hammer: Ottakringer greift nach Weltrekord

Nahaufnahme eines Bieres, das vom Zapfhahn in ein Glas in einer Bar eingeschenkt wird.
© Getty Images
In der Ottakringer Brauerei soll am Samstag ein spektakulärer Weltrekord gelingen: Mehr als 600 Biere will man gleichzeitig einschenken.
OE24 auf Google bevorzugen

Vor dem Internationalen Tag des Bieres nächste Woche lädt die Ottakringer Brauerei am 1. August zu einem echten Großereignis. Um einen neuen Weltrekord aufzustellen, soll mehr als 600 Menschen gleichzeitig Bier eingeschenkt werden. Die Teilnahme ist nach Voranmeldung kostenlos.

Nachtansicht der Ottakringer Brauerei in Wien mit beleuchtetem Schild und modernen Brauanlagen.
Die Ottakringer Brauerei im 16. Wiener Gemeindebezirk. © Getty Images

Auch interessant

August 2026: Ihr Monatshoroskop von Star-Astrologin Gerda Rogers

Mourinho-Beben: Sechs Real-Stars müssen gehen

Wie krank machen uns Klimaanlagen wirklich?

Der Einlass startet um 13 Uhr, der große Weltrekordversuch ist für 14 Uhr angesetzt. Nach rund einer Stunde soll dann feststehen, ob der Rekord geglückt ist oder nicht. Die Brauerei ruft möglichst viele Bierfans auf, Teil des historischen Moments zu werden.

Mehrere Ottakringer-Bierfässer stehen im Freien auf einer Holzpalette.
Die Bierfässer stehen für den Weltrekord bereit. © Getty Images

Wer mitmacht, geht nicht leer aus: Als Dankeschön gibt es ein Weltrekord-Glas zum Mitnehmen, einen Gutschein für das Ottakringer Bierfest, das direkt im Anschluss stattfindet, sowie eine persönliche Urkunde samt Erinnerungsfoto.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

"Satanistisches Aussehen": Mädchen sprang aus Fenster

Ein Drittel weniger Strom: Wiener Kraftwerk schlägt Alarm

Keine KI-Gigafactory für Wien: Milliarden-Chance verpasst

Bier-Hammer: Ottakringer greift nach Weltrekord

"Schlecht geschnitten": Wurstmaschine eskaliert Marktamt-Affäre

Gastpatientenstreit: Klage krachend abgewiesen

Wegen S80: ÖBB reißen 25 Kleingärten ab

Dr. Richard verdoppelt E-Bus-Flotte

Gastpatientenstreit: Prozess startet nach Instanzen-Wirrwarr

Comeback für Lichterlfest: Alte Donau strahlt wieder