Fussball
TV
E-Paper
Immo
Sport

Streichliste

Mourinho-Beben: Sechs Real-Stars müssen gehen

Ein Mann im Real Madrid Trainingsanzug steht am Spielfeldrand eines Fußballstadions.
© Getty Images
José Mourinho treibt den Umbau bei Real Madrid weiter voran.
OE24 auf Google bevorzugen

Nach Informationen des spanischen Radiosenders Cadena SER könnten noch vor Ende der Transferperiode gleich sechs Spieler den Verein verlassen.

Auch interessant

Wie krank machen uns Klimaanlagen wirklich?

Gaming: 21-Jähriger mit Quad abgestürzt

Polen: Abgestürztes Geschoss war russische Rakete

Streichliste

Demnach stehen Eduardo Camavinga, Raúl Asencio, Ferland Mendy, Franco Mastantuono, Endrick und Gonzalo García auf der Streichliste des portugiesischen Trainers. Während die beiden Talente Mastantuono und Endrick per Leihe Spielpraxis sammeln könnten, sollen Camavinga, Asencio, Mendy und Gonzalo García bei passenden Angeboten sogar dauerhaft abgegeben werden.

Mit den möglichen Abgängen möchte Real Madrid offenbar Platz im Kader schaffen und gleichzeitig finanzielle Mittel für weitere Verstärkungen freisetzen. Als Wunschspieler gelten weiterhin Mittelfeldstar Rodri sowie Leipzig-Talent Yan Diomande. Vor allem bei Rodri hoffen die Königlichen auf eine günstigere Ablösesumme, da sein Vertrag nur noch ein Jahr läuft.

Besonders überraschend wäre ein Abschied von Eduardo Camavinga. Der Franzose galt lange als einer der wichtigsten Bausteine für die Zukunft des Klubs, soll aber laut dem Bericht nicht optimal in Mourinhos Spielidee passen. Auch Innenverteidiger Raúl Asencio droht nach der Verpflichtung von Ibrahima Konaté deutlich weniger Einsatzzeit.

Ein Fußballspieler von Real Madrid trainiert auf einem grünen Rasenplatz und spielt den Ball.
Real Madrid's French midfielder #06 Eduardo Camavinga attends a training session at the Alfredo di Stefano Stadium in Valdebebas, on the outskirts of Madrid, on July 24, 2026. (Photo by Javier SORIANO / AFP) © APA/AFP/JAVIER SORIANO

Im Angriff muss sich Real offenbar ebenfalls entscheiden: Nur einer der beiden Nachwuchsstürmer Endrick oder Gonzalo García soll langfristig Teil des Kaders bleiben.

Dabei haben die Madrilenen in diesem Sommer bereits kräftig investiert und mehrere namhafte Neuzugänge verpflichtet. Dennoch scheint Mourinho seine Planungen noch längst nicht abgeschlossen zu haben. Bis zum Ende des Transferfensters könnte sich das Gesicht der Mannschaft daher noch einmal deutlich verändern.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Knalleffekt: Argentiniern droht WM-Sperre

Verschollen: Serie-A-Star spurlos verschwunden

FIFA-Knall: Infantinos Chefberater schmeißt hin

Real kommt mit B-Team zu "Testspiel-Kracher" nach Klagenfurt

DAS ist die neue Liebe von Bayern-Legende Thomas Müller

Mehrheit gegen Infantinos WM-Plan

Mourinho-Beben: Sechs Real-Stars müssen gehen

Warum Bayern DIESEN Star unbedingt loswerden will

Ex-Salzburg-Trainer wird Klopp-Nachfolger

Italien-Legende Franco Baresi ist tot