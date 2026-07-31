Mourinho-Beben: Sechs Real-Stars müssen gehen

José Mourinho treibt den Umbau bei Real Madrid weiter voran.

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Nach Informationen des spanischen Radiosenders Cadena SER könnten noch vor Ende der Transferperiode gleich sechs Spieler den Verein verlassen.

Streichliste

Demnach stehen Eduardo Camavinga, Raúl Asencio, Ferland Mendy, Franco Mastantuono, Endrick und Gonzalo García auf der Streichliste des portugiesischen Trainers. Während die beiden Talente Mastantuono und Endrick per Leihe Spielpraxis sammeln könnten, sollen Camavinga, Asencio, Mendy und Gonzalo García bei passenden Angeboten sogar dauerhaft abgegeben werden.

Mit den möglichen Abgängen möchte Real Madrid offenbar Platz im Kader schaffen und gleichzeitig finanzielle Mittel für weitere Verstärkungen freisetzen. Als Wunschspieler gelten weiterhin Mittelfeldstar Rodri sowie Leipzig-Talent Yan Diomande. Vor allem bei Rodri hoffen die Königlichen auf eine günstigere Ablösesumme, da sein Vertrag nur noch ein Jahr läuft.

Besonders überraschend wäre ein Abschied von Eduardo Camavinga. Der Franzose galt lange als einer der wichtigsten Bausteine für die Zukunft des Klubs, soll aber laut dem Bericht nicht optimal in Mourinhos Spielidee passen. Auch Innenverteidiger Raúl Asencio droht nach der Verpflichtung von Ibrahima Konaté deutlich weniger Einsatzzeit.

Real Madrid's French midfielder #06 Eduardo Camavinga attends a training session at the Alfredo di Stefano Stadium in Valdebebas, on the outskirts of Madrid, on July 24, 2026. (Photo by Javier SORIANO / AFP) © APA/AFP/JAVIER SORIANO

Im Angriff muss sich Real offenbar ebenfalls entscheiden: Nur einer der beiden Nachwuchsstürmer Endrick oder Gonzalo García soll langfristig Teil des Kaders bleiben.

Dabei haben die Madrilenen in diesem Sommer bereits kräftig investiert und mehrere namhafte Neuzugänge verpflichtet. Dennoch scheint Mourinho seine Planungen noch längst nicht abgeschlossen zu haben. Bis zum Ende des Transferfensters könnte sich das Gesicht der Mannschaft daher noch einmal deutlich verändern.