Schmetterlinge
DAS ist die neue Liebe von Bayern-Legende Thomas Müller
Wie die deutsche Bild berichtet, soll Thomas Müller mit der Französin Eve Rose Bitbol liiert sein. Demnach machten die beiden aus ihren Gefühlen längst kein Geheimnis mehr.
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Gemeinsam unterwegs
Eve Rose Bitbol begleitet Thomas Müller derzeit zu den "All-Star-Games" im Bank of America Stadium in Charlotte, North Carolina. Außerdem seien die beiden beim Finale der Fußball-Weltmeisterschaft gemeinsam im Stadion gesehen worden. Dort habe Thomas Müller sie Freunden und Bekannten als seine Freundin vorgestellt.
Nach Angaben der Bild reisten beide anschließend gemeinsam nach Kanada, wo Müller inzwischen lebt und für die Vancouver Whitecaps spielt. Augenzeugen hätten das Paar als sehr vertraut beschrieben.
Wer ist Eve?
Eve Rose Bitbol stammt aus Frankreich und studierte an der ESSEC Business School. Ursprünglich habe sie Medizin studieren wollen, sich später aber für die Finanzwelt entschieden und arbeite heute international im Investment- und Kapitalmarktgeschäft.
Müller-Anwalt Christian Schertz erklärte gegenüber Bild: "Wir werden das nicht kommentieren."
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