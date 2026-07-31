Polen: Abgestürztes Geschoss war russische Rakete

Bei einer über Polen abgestürzten Rakete handelt es sich nach Angaben der Regierung in Warschau tatsächlich um einen russischen Marschflugkörper.

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"Ich habe mit dem Einsatzleiter, General Ireneusz Nowak, gesprochen, und wir können mit voller Verantwortung bestätigen, dass es sich um eine russische Ch-101-Rakete handelt", sagte Vizeverteidigungsminister Cezary Tomczyk am Donnerstagabend dem Radiosender Rmf.fm.

Dies sei ein Marschflugkörper, der potenziell sehr gefährlich sei und auch Atomsprengköpfe transportieren könne. Die Rakete sei beim Aufprall explodiert.

Police officers of the 'Military Gendarmerie' stand guard in an area near the village of Tarnawa-Kolonia, eastern Poland, 30 July 2026, where a flying object hit the ground and exploded in the early hours of the day, the fire service reported. Residents of this locality in the Lublin region heard, shortly before 4:00 a.m. (2:00 a.m. GMT), a powerful explosion that shook the windows of their homes. The impact site is located around 80 km from the Ukrainian border. NATO said on July 30 it was in close contact with Warsaw as it blamed Russia for a missile that crashed in Poland, and vowed to 'continue to take all necessary measures to defend' alliance territory. (Photo by Wojtek JARGILO / PAP / AFP) / Poland OUT © APA/AFP/PAP/WOJTEK JARGILO

Am Donnerstag war während schwerer russischer Luftangriffe auf die Ukraine ein Flugobjekt in den Luftraum des NATO-Staats Polen eingedrungen und abgestürzt. Der Absturzort auf einem Feld nahe dem Ort Tarnawa Kolonia liegt südlich der Stadt Lublin und 90 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. Es gab keine Verletzten.

Die Regierung in Warschau hatte am Donnerstag zunächst davon gesprochen, dass es sich mutmaßlich um eine russische Rakete handelte. Genauere Untersuchungen sollten Gewissheit bringen, hieß es.