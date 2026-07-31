Am 1. August
Comeback für Lichterlfest: Alte Donau strahlt wieder
Das allseits beliebte Lichterlfest lockt am 1. August wieder zahlreiche Besucher an Wiens beliebtes Freizeitparadies - die Alte Donau. Statt einer großen Hauptveranstaltung setzt das Lichterlfest heuer auf mehrere Standorte entlang der Alten Donau. Geschmückte Boote, leuchtende Lampions sowie Musik und herzhafte Kulinarik sorgen für Sommerstimmung pur am Wasser.
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Besonders eindrucksvoll zeigt sich das Fest direkt vom Wasser aus. Ruder-, Tret- und Elektroboote werden mit Lichtern dekoriert und verwandeln die Alte Donau nach Sonnenuntergang in ein funkelndes Lichtermeer. Wer mitmachen möchte, sollte aber rasch reservieren, denn die Nachfrage bei den Bootsvermietern ist traditionell hoch.
Musik, Kulinarik und Spektakel
Auch an Land wird den Gästen einiges geboten. Rund um die Alte Donau beteiligen sich Lokale und Restaurants mit eigenen Programmpunkten, musikalischer Unterhaltung und gastronomischen Angeboten. Anders als in früheren Jahren gibt es in diesem Jahr weder eine zentrale Bühne noch ein großes Abschlussfeuerwerk. Das Fest verteilt sich somit bewusst auf mehrere Bereiche entlang des Gewässers.
Der Start erfolgt am frühen Abend, etwa ab 18 Uhr. Der Eintritt ist gratis, Kosten fallen lediglich für Bootsfahrten sowie Konsumationen in den umliegenden Betrieben an. Mit seinem neuen Konzept setzt das Lichterlfest auf eine magische Sommeratmosphäre dank der beleuchteten Alten Donau.
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