Wien verliert immer mehr Fußballklubs

Wiens Fußball-Landschaft schrumpft: In der Bundeshauptstadt gibt es aktuell nur noch 207 Fußballvereine und damit rund 40 weniger als noch vor wenigen Jahren.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Wiener Fußball-Verband schlägt Alarm. Während 2018 noch 245 Vereine aktiv waren, sank die Zahl zuletzt auf 207. Damit verzeichnet Wien österreichweit den stärksten Rückgang bei den Fußballklubs.

Besonders kritisch sieht der Verband allerdings die Entwicklung im Kinderfußball. Dort gab es zuletzt einen Rückgang von rund drei Prozent. Im Jugendbereich wurde dagegen ein Plus von 2,9 Prozent erreicht. Künftig soll ein duales Ausbildungsmodell Schule und Sport besser verbinden.

Dem Vereinssterben zum Trotz gibt es aber auch positive Nachrichten. So begeistern sich immer mehr Frauen und Mädchen für den Volkssport Nummer eins. Die Zahl der Spielerinnen stieg binnen eines Jahres um fünf Prozent, bei den Mädchenmannschaften hat sich die Anzahl seit 2018 sogar verdoppelt.