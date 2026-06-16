TV
E-Paper
Österreich

Afterwork

Wiens "geheimste" Rooftop-Bar ist zurück

Champagner Bar "Dosage" am Wiener Fleischmarkt.
© dosage
Mit der Champagner Bar "Dosage" am Fleischmarkt öffnet eine der wohl exklusivsten Sommer-Locations der Stadt ab Donnerstag wieder ihre Pforten.
OE24 auf Google bevorzugen

Wer über den Dächern der Stadt feinsten Champagner genießen möchte, dem bietet sich ab 18. Juni am Fleischmarkt eine besondere Gelegenheit dafür. Am privaten Rooftop der Champagner-Bar "Dosage" gibt es für rund 60 Gäste ein exklusives Afterwork - immer Dienstag bis Freitag ab 18 Uhr. Betreiber Friso Schopper setzt dabei auf ein entspanntes Speakeasy-Konzept mit edlen Tropfen, chilliger Lounge-Musik und gemütlicher Atmosphäre.

Die Champagner Bar "Dosage" am Fleischmarkt.
Die Champagner Bar "Dosage" am Fleischmarkt 16. © dosage

Auf der "geheimsten" Dachterrasse Wiens werden bereits zum dritten Mal gut 20 verschiedene Champagner aus einem Portfolio von 45 Produzenten und etwa 250 Champagnern angeboten. Und auch kulinarisch wird ordentlich aufgetischt: Serviert werden unter anderem Prosciutto, Trüffelsalami, Käse, Sardinen, Sardellen sowie Beef Tatar - wer möchte, kann zudem Austern vorbestellen.

Achtung: Die "Dosage" Rooftop Bar öffnet nur bei Schönwetter! Im Juli und August werden die Öffnungszeiten zudem ausgeweitet. Besuchern steht die Top-Location im Herzen Wiens dann immer Montag bis Freitag ab 18 Uhr zur Verfügung. (Nikolai Uzelac)

Auch interessant

"Mäßig": EU-Alarm um den Wörthersee

Merz schenkt Trump Deutschland-Trikot

15,2 Millionen: Wiener Luxusvilla sorgt für Aufsehen im Netz

Musk geht rechtlich gegen ZDF vor

Roncalli-Hochzeit: Lili Paul & Domi Thiem im Glück!

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Neuer Hotspot für Kaffeeliebhaber und Nachtschwärmer

Future Unlocked: Wien sucht die Fachkräfte von morgen

Bussi von der Insel: dif26 mit neuer Merch-Kollektion

Wiens "geheimste" Rooftop-Bar ist zurück

Mit dem Freibad-Ticket zur gratis Pommes

Kinderuni Wien: Einen Tag studieren und forschen wie die Großen

Familiennachzug-Stopp zeigt Wirkung an Wiener Schulen

15,2 Millionen: Wiener Luxusvilla sorgt für Aufsehen im Netz

Millionenprojekt für die Rettung der Donau-Störe

75 Jahre BUWOG: Festakt im Zeichen der Wohnbau-Tradition