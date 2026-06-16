Wiens "geheimste" Rooftop-Bar ist zurück

Mit der Champagner Bar "Dosage" am Fleischmarkt öffnet eine der wohl exklusivsten Sommer-Locations der Stadt ab Donnerstag wieder ihre Pforten.

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Wer über den Dächern der Stadt feinsten Champagner genießen möchte, dem bietet sich ab 18. Juni am Fleischmarkt eine besondere Gelegenheit dafür. Am privaten Rooftop der Champagner-Bar "Dosage" gibt es für rund 60 Gäste ein exklusives Afterwork - immer Dienstag bis Freitag ab 18 Uhr. Betreiber Friso Schopper setzt dabei auf ein entspanntes Speakeasy-Konzept mit edlen Tropfen, chilliger Lounge-Musik und gemütlicher Atmosphäre.

Die Champagner Bar "Dosage" am Fleischmarkt 16. © dosage

Auf der "geheimsten" Dachterrasse Wiens werden bereits zum dritten Mal gut 20 verschiedene Champagner aus einem Portfolio von 45 Produzenten und etwa 250 Champagnern angeboten. Und auch kulinarisch wird ordentlich aufgetischt: Serviert werden unter anderem Prosciutto, Trüffelsalami, Käse, Sardinen, Sardellen sowie Beef Tatar - wer möchte, kann zudem Austern vorbestellen.

Achtung: Die "Dosage" Rooftop Bar öffnet nur bei Schönwetter! Im Juli und August werden die Öffnungszeiten zudem ausgeweitet. Besuchern steht die Top-Location im Herzen Wiens dann immer Montag bis Freitag ab 18 Uhr zur Verfügung. (Nikolai Uzelac)