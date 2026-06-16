Laimer vor Mega-Deal in München

ÖFB-Star Konrad Laimer soll sich mit dem FC Bayern weitgehend auf eine Verlängerung geeinigt haben.

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Wie der "kicker" berichtet, haben die Gespräche zuletzt deutliche Fortschritte gemacht. Finanzielle Differenzen, die eine Einigung monatelang erschwert hatten, sollen inzwischen ausgeräumt sein.

Die Verhandlungen zogen sich über mehr als ein halbes Jahr. Zeitweise schien eine Verlängerung sogar fraglich. Nun stehen die Zeichen aber klar auf Vertragsverlängerung. Mit "wirtschaftlich vernünftigen Konditionen" für den Verein, wie es heißt.

Einigung nach monatelangen Gesprächen

Der Österreicher überzeugte vor allem als Außenverteidiger und war sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite gesetzt.

Sein aktueller Vertrag läuft noch bis Sommer 2027. Mit einer Verlängerung würde sich Bayern auf dieser Position frühzeitig absichern.