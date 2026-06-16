Einigung in Sicht
Laimer vor Mega-Deal in München
Wie der "kicker" berichtet, haben die Gespräche zuletzt deutliche Fortschritte gemacht. Finanzielle Differenzen, die eine Einigung monatelang erschwert hatten, sollen inzwischen ausgeräumt sein.
Die Verhandlungen zogen sich über mehr als ein halbes Jahr. Zeitweise schien eine Verlängerung sogar fraglich. Nun stehen die Zeichen aber klar auf Vertragsverlängerung. Mit "wirtschaftlich vernünftigen Konditionen" für den Verein, wie es heißt.
Einigung nach monatelangen Gesprächen
Der Österreicher überzeugte vor allem als Außenverteidiger und war sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite gesetzt.
Auch interessant
Sein aktueller Vertrag läuft noch bis Sommer 2027. Mit einer Verlängerung würde sich Bayern auf dieser Position frühzeitig absichern.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden