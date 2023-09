× In diesen Farben kommt das neue iPhone 15

Neue Farben für das iPhone 15! Erstmals kommt das Apple-Handy auch in Pink - Barbie lässt grüßen!

Das war einer der Knaller bei der Präsentation des iPhone 15 am Dienstagabend: Apple bringt sein neues Smartphone in neuen Farben, darunter erstmals auch in Pink!

Hier die Details zur neuen iPhone-Farbpalette:

5 Farben beim iPhone 15 und 15 Plus

Das Basismodell iPhone 15 und das iPhone 15 Plus werden richtig bunt und sind in fünf Farben verfügbar: Pink, Gelb, Grün, Blau und Schwarz.

iPhone 15 Pro und Pro Max in 4 Farben

Die Premium-Geräte mit Rahmen aus hochwertigem Titan - das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max - kommen in vier Farben: Titan Schwarz, Titan Weiss, Titan Blau und Titan Natur. Das Material Titan ist schwieriger einzufärben, daher sind diese edlen Smartphones weniger bunt.

© Apple ×

Apple verwendet beim 15 Pro und Pro Max erstmals Titan beim iPhone - wodurch die Smartphones noch leichter und widerstandsfähiger werden.

Vorbestellt werden können die neuen iPhones ab Freitag, 15. September. Auslieferung und Verkauf starten eine Woche später, am 22. September.