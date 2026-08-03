Zendaya wird neues Gesicht von Prada Paradoxe

Hollywood-Star Zendaya übernimmt eine neue glamouröse Rolle: Die Schauspielerin wurde zur globalen Markenbotschafterin von Prada Paradoxe ernannt. Passend dazu präsentiert Prada Beauty auch einen neuen Duft – und eine Kampagne von Oscar-Regisseur Barry Jenkins.

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Ob auf dem roten Teppich, vor der Kamera oder als Fashion-Ikone: Zendaya lässt sich nur schwer in eine Schublade stecken. Genau das macht die Schauspielerin nun zum perfekten Gesicht für Prada Paradoxe. Prada Beauty hat die 29-Jährige offiziell zur neuen globalen Markenbotschafterin der Duftlinie ernannt.

Die Zusammenarbeit soll ein neues Kapitel für Prada Paradoxe einläuten. Im Mittelpunkt steht dabei eine Frau, die viele Seiten in sich vereint, sich ständig weiterentwickelt und dennoch immer sie selbst bleibt. Eine Botschaft, die kaum besser zu Zendayas öffentlichem Image passen könnte.

© Prada Beauty

Neue Kampagne mit Oscar-Regisseur Barry Jenkins

Für ihr Debüt als Prada-Paradoxe-Botschafterin wurde Zendaya von keinem Geringeren als Barry Jenkins inszeniert. Der Regisseur gewann für "Moonlight" einen Oscar und soll nun die vielschichtige Persönlichkeit der Schauspielerin in einer neuen Beauty-Kampagne einfangen.

Dabei geht es nicht um Perfektion oder ein glatt poliertes Frauenbild. Stattdessen soll die Kampagne Stärke und Verletzlichkeit, Eleganz und Individualität sowie all jene vermeintlichen Widersprüche zeigen, die einen Menschen einzigartig machen.

"Ich liebe, wie Paradoxe Komplexität feiert und dabei sowohl Stärke als auch Verletzlichkeit einfängt, ohne zu versuchen, jemanden einzuordnen oder zu definieren", erklärt Zendaya über ihre neue Rolle.

Die Düfte, die man auswähle, seien für sie ein Spiegelbild davon, wie man sich durch die Welt bewege. Die Zusammenarbeit habe sich daher wie eine natürliche Erweiterung dieser Einstellung angefühlt. Besonders passend: Prada Paradoxe soll bereits lange vor der offiziellen Kooperation zu Zendayas persönlichen Lieblingsdüften gehört haben.

Das ist der neue Prada-Duft

Zendayas Einstieg fällt mit der Einführung von Prada Paradoxe Sweet Chemistry Eau de Parfum zusammen. Der neue fruchtig-blumige Duft soll Süße völlig neu interpretieren und dabei gleichzeitig weich, sinnlich und überraschend wirken.

In der Komposition trifft intensiver Johannisbeersirup auf leuchtende Orangenblüte. Ein cremiger Neroli-Milch-Akkord verleiht dem Duft eine sanfte und beruhigende Note. Das Ergebnis soll Süße und Schärfe miteinander verbinden – ganz im Sinne des paradoxen Konzepts der Duftlinie.