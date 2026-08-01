Jorge González, Sylvie Meis & Co. bei den MADONNA Beauty Days 2026

Am 9. und 10. Oktober lädt MADONNA wieder zu den großen Beauty Days. Für gleich zwei Tage verwandelt sich die METAStadt in einen Schönheitstempel, in dem auch viele Stars anzutreffen sind. Hier die ersten Details.

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TV-Liebling Jorge González ist heuer dabei.

Wenn sich Beauty, Lifestyle und Inspiration zu einem einzigartigen Erlebnis verbinden, dann ist es wieder Zeit für die MADONNA Beauty Days. Am Freitag, 9., und Samstag, 10. Oktober verwandelt sich die METAStadt in Wien in den Hotspot für alle, die sich für Schönheit, Gesundheit und die neuesten Trends der Beauty-Welt begeistern. Die Besucher:innen erwartet an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr ein abwechslungsreiches Programm mit prominenten Gästen, renommierten Expert:innen sowie zahlreichen internationalen Beauty-Brands, deren Neuheiten in den unzähligen Beauty-Cornern persönlich getestet werden können.

Beauty Days-Gastgeberin Jenny Magin mit Boris Entrup, der auf der Bühne tolle Stylingtricks verrät.

Inspiration, Information und Unterhaltung

Denn: Die MADONNA Beauty Days sind weit mehr als eine klassische Beautymesse. Das Event bietet die Möglichkeit, neue Produkte auszuprobieren, sich persönlich beraten zu lassen und exklusive Einblicke in aktuelle Entwicklungen der Branche zu erhalten. Von innovativer Hautpflege über Make-up, Haarstyling bis hin zu ästhetischen Behandlungen – hier treffen Inspiration und Information auf Unterhaltung.

Die Star-Gäste

TV-Star Sylvie Meis wird 9. Oktober auf der großen Bühne über ihren Karriereweg, Selbstbewusstsein und ihren Anspruch an Perfektion sprechen.

Die hochkarätig besetzten Live-Talks bei den MADONNA Beauty Days sind jedes Jahr eine besonderes Highlight: In diesem Jahr zählt TV-Star Sylvie Meis zu den prominenten Gästen. Die Beauty wird über ihren Karriereweg, Selbstbewusstsein und den Erfolg hinter ihrer Marke sprechen.

Reality-Queen Evelyn Burdecki erzählt am 10. Oktober ihre Erfolgsstory.

Evelyn Burdecki gibt persönliche Einblicke in ihren Weg vom Reality-Star zur erfolgreichen Unternehmerin und erzählt, warum Authentizität ihr wichtigstes Erfolgsgeheimnis ist. Für Glamour und gute Laune sorgt außerdem Jorge González, der über Selbstbewusstsein, Ausstrahlung und das Geheimnis spricht, sich in der eigenen Haut wohlzufühlen.

Choreograf und Model Jorge González trifft man am Samstag, 10. Oktober, in der METAStadt.

Beautynistas dürfen sich zudem auf den bekannten Hair- und Make-up-Artist Boris Entrup freuen, der in seinen beliebten Live-Tutorials Schminktechniken und praktische Beauty-Tipps verrät. Erstmals mit dabei ist Make-up-Artist Florian Ferino, der auf der Bühne einen glamourösen Evening-Look kreiert.

Hair- & Make-up-Artist Florian Ferino zaubert uns am Freitag, 9. Oktober, einen Glamourous Evening Look.

Auch medizinische Expertisen kommen nicht zu kurz: Top-Dermatologin Dr. Miriam Rehbein, Neurowissenschafterin Dr. Sophie Imhof und Zahnästhetik-Expertin Dr. Kristina Worseg zeigen, wie moderne Beauty, Gesundheit und Wissenschaft heute zusammengehören.

Fachärztin für Dermatologie Dr. Miriam Rehbein alias Doctor Mi ist am Samstag, 10. Oktober, zu Gast.

Wer sich diese zwei Tage voller Inspiration, Know-how und Star-Power nicht entgehen lassen will, sollte sich schon jetzt Tickets und damit eine Goodie Bag im Wert von über 300 Euro (!) sichern – unter www.madonnabeautyday.at