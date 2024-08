× Beauty-Event des Jahres: Tausende stürmten den MADONNA Beauty Day

Der diesjährige MADONNA Beauty Day war ein Riesenerfolg. Mehr als 3.000 Besucher stürmten die Schönheitsmesse im Wiener MAK.

Österreichs größtes wöchentliches Frauenmagazin MADONNA entführte über 3.000 Besucher einen Tag lang in die Welt der Schönheit. Das absolute Highlight: die Stars auf der Bühne. Show-Liebling Bruce Darnell, Dermatologin und Instagram-Star Dr. Emi Arpa, Top-Model Franziska Knuppe, der wohl bekannteste Hair & Make-up Artist Boris Entrup, Ex-TV-Moderatorin und Smart-Aging-Rollmodel Birgit Schrowange und viele mehr führten nicht nur spannende Gespräche mit MADONNA-Herausgeberin Jenny Magin und MADONNA-Chefredakteurin Daniela Schimke, sondern sprachen auch mit den vielen Fans, verrieten ihre Tipps und Tricks und machten Selfies.

Bruce Darnell begeisterte die Besucher und Besucherinnen © Tischler ×

Beauty-Stars

Bruce Darnell: „Ich wäre schon gerne im letzten Jahr dabei gewesen, konnte es terminlich aber nicht einrichten. Umso schöner, dass es jetzt geklappt hat. Ich bin begeistert von der Veranstaltung hier, und Wien liebe ich sowieso.“

Auch Dr. Emi Arpa, die wohl momentan gefragteste Schönheitschirurgin, zeigte sich begeistert: „Ich liebe es, so nah an meiner Community dran zu sein und mich mit Followern austauschen zu können. Hier auf einer Bühne in Wien über meinen Beruf sprechen zu dürfen, ist ein wunderschöner Teil meines Jobs.“

Backstage: Judith Williams und Boris Entrup © Tischler ×

Boris Entrup: „Ich bin tatsächlich jedes Jahr beim MADONNA BEAUTY DAY auf der Bühne dabei und freue mich immer riesig. Es gibt wenige Veranstaltungen, auf denen man so toll netzwerken kann und auch der Fanbase so nahe sein kann.“

© Tischler ×

Birgit Schrowange sorgte mit ihrem Talk über die zweite Lebenshälfte und warum Frauen ab 50 oft besser werden, für großen Applaus. Moderatorin des Tages war die oe24-Anchorwoman Bianca Speck.

Birgit Schrowange sprach über ihr Leben nach der großen TV-Karriere. © Tischler ×

Veranstalterin Jenny Magin sagte: „Wir sind froh, dass unser Beauty Day Jahr für Jahr wächst und wir jedes Mal aufs Neue so tolle Stars hier begrüßen können. Besonders freut mich, dass die BesucherInnen die Möglichkeit haben, sich mit den Stars auszutauschen und diese wirklich hautnah zu erleben. Zudem sind wir sehr stolz auf die knapp 50 Aussteller, die sich hier präsentieren. Für nächstes Jahr ist viel Neues geplant – jetzt ist der Zeitpunkt richtig, um zu expandieren.“

50 Top-Beauty-Marken

Das Programm ist auf dem österreichischen Messemarkt einzigartig. Top-Marken wie Dyson, Sensai, Oribe, L'Oréal Paris, Real Beauty, Garnier, Bundy oder Glowed boten kostenlose Behandlungen an. Auf zwei Etagen konnte man die neuesten Trends der Beauty-Welt entdecken und selbst ausprobieren.

Als absolutes Highlight gab es für alle BesucherInnen das alljährlich begehrte Goody Bag im Wert von über 200 Euro (Red Ticket) und im Wert von über 300 Euro für alle Gold-Ticket-BesucherInnen.

Stephanie Davis und Jenny Magin © Tischler ×

Influencer und Austro-Stars

Mit dabei war Österreichs reichweitenstärkste Influencerin Stephanie Davis. Mit ihr gab es die Möglichkeit, an einem exklusiven Meet and Greet teilzunehmen und sich mit dem Instagram-Star ablichten zu lassen. Unter den Gästen waren auch einige heimische Prominente Damen, u.a. Ekaterina Mucha und Conny Kreuter, die sich das Beauty-Spektakel natürlich nicht entgehen lassen wollten!