× Alle wollen heute zum MADONNA Beauty Day!

➥ 10.00 Uhr Anna Fiordigiglio

Skincare leicht gemacht

➥ 10.30 Uhr Cathy Zimmermann über Chancen in der Beauty-Branche

➥ 11.00 Uhr Bruce Darnell über sein Leben im & abseits des Showbiz

➥ 12.00 Uhr Franziska Knuppe über ihren Modeljob mit 50

➥ 12.30 Uhr Dr. Emi Arpa über

ihre Beauty-Pflege-Linie

➥ 13.00 Uhr Svenja Simmons Die Star-Friseurin über Haircare

➥ 13.30 Uhr Judith Williams über ihr Leben als Top-Unternehmerin

➥ 14.00 Uhr Boris Entrup

Live Make-up Tutorial

➥ 15.00 Uhr Dr. Kristina Worseg über Trends in der Zahnmedizin

➥ 15.30 Uhr Brow-Tutorial by Beauty Lash: Perfekte Augenbrauen

➥ 16 Uhr Birgit Schrowange über Smart Aging und ihre Karriere

➥ 16.30 Uhr Diana Buergin

How to build a Beauty Brand

➥ 17.00 Uhr Trend-Duft-Talk

powered by Puig mit Gabriela

➥ 17.30 Uhr Live Hair-Styling

powered by feschi