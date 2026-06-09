Hola Chicas! Jorge González bringt eigene Düfte heraus

Wir kennen und lieben ihn für seine sympathische Art und natürlich seinen legendären "Chicas Walk". Jetzt gießt "Let's Dance"-Juror Jorge González sein unverwechselbares Lebensgefühl in Flakons - und die haben es in sich.

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Wenn jemand weiß, wie man einen großen Auftritt hinlegt, dann Jorge González. Der Star-Choreograf steht wie kein Zweiter für pure Lebensfreude, Eleganz und Individualität. Genau diese Energie bringt er jetzt mit seiner brandneuen Duft-Kollektion "PRISMA" auch zu uns nach Österreich.

Der High Heel für den Schminktisch

Jorge wäre nicht Jorge, wenn das Design nicht ein absoluter Hingucker wäre. Die Prisma Eau de Parfums kommen in einem spektakulären, skulpturalen Glasflakon, natürlich in Form eines High Heels!

Das Konzept dahinter: Inspiriert von der Brechung des Lichts durch ein Prisma, feiert die Kollektion die vielen Facetten der Weiblichkeit. Die geschliffenen Oberflächen und die goldene Absatzkappe fangen das Licht aus jedem Winkel ein. Herausgekommen ist ein modernes Designobjekt voller Gefühle, Erinnerungen und Licht. Elegant, anspruchsvoll und zu 100 Prozent unverwechselbar.

Die "PRISMA"-Kollektion im Detail

Insgesamt dürfen wir uns auf vier aufregende Kompositionen freuen, die unterschiedlicher nicht sein könnten:

The Pale Rose: Ein echtes Highlight für alle, die Leichtigkeit und Eleganz vereinen wollen. Spritzige Litschi, fruchtige Himbeere und Pink Champagner eröffnen das Erlebnis, bevor ein samtiges Herz aus Rose übernimmt. Erdige Holznoten und Tonka sorgen für eine warme, cremige Tiefe. Frisch, ausdrucksstark und feminin.

Eternal Love: Hier trifft harmonisch-fruchtige Frische auf florale Eleganz. Birne und Zitrusnoten tanzen mit Orangenblüte, Neroli und Jasmin, getragen von einer sinnlichen Basis aus Vanille, Amber und weichem Moschus. Ein moderner Klassiker mit subtiler, lang anhaltender Ausstrahlung.

Rays of Sunlight: Stellen Sie sich einen klaren, sonnigen Morgen vor – genau so riecht dieser Duft. Pudrige Iris und Rose bilden ein seidiges Herz, während warmer Moschus und Patchouli eine sanfte Tiefe verleihen. Eine herrlich ruhige, strahlende und zeitlose Komposition.

Fragment of You: Eine Hommage an die moderne Frau. Dieser Duft spielt mit Kontrasten: Lavendel und Ingwer machen den Anfang, gefolgt von einem Herz aus Vanilleblüte und Kakao. Warme Vanille verankert alles sanft. Ein kraftvoller, eleganter Gourmand-Duft, der süchtig macht.

Jetzt bei BIPA erhältlich

Sie können es kaum erwarten, die neuen Düfte auszuprobieren? Gute Nachrichten: Die komplette Duftkollektion "PRISMA" von Jorge González ist ab sofort in allen BIPA-Filialen in ganz Österreich sowie im BIPA-Onlineshop erhältlich. Zum Launch gibt es die edlen High-Heel-Flakons außerdem zu einem Aktionspreis von je nur 13,49 Euro.

Also, Chicas: Schnappen Sie sich Ihren neuen Lieblingsduft und machen Sie die Straßen zu Ihrem persönlichen Catwalk.