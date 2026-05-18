Beauty-Hype CAIA ist jetzt in Österreich erhältlich!

CAIA Cosmetics bringt seinen gehypten Scandi Glow endlich nach Österreich in den stationären Handel.

Der Scandi Glow erobert jetzt auch Österreich: CAIA Cosmetics startet eine exklusive Partnerschaft mit Douglas und bringt seine gehypten Beauty-Produkte erstmals in den stationären Handel. Ab dem 21. Mai ist die Marke online in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie in ausgewählten Douglas-Filialen erhältlich – darunter auch im Douglas House of Beauty auf der Kärntner Straße in Wien.

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Scandi Glow zum Mitnehmen

Online hat sich CAIA Cosmetics längst Kultstatus erarbeitet. Die Brand steht für moderne, mühelose Schönheit mit skandinavischer Leichtigkeit – und war bisher vor allem digital erlebbar. Jetzt können Beauty-Fans die Produkte endlich auch live testen, swatchen und direkt vor Ort entdecken.

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„CAIA ist von Anfang an gemeinsam mit unserer Community gewachsen. Zu sehen, wie groß die Vorfreude darauf ist, unsere Produkte endlich auch im echten Leben erleben zu können, bedeutet uns sehr viel“, sagt Bianca Ingrosso, Co-Founder von CAIA Cosmetics.

Beauty, die natürlich strahlen lässt

Unter dem Motto „Beauty that makes you glow“ setzt CAIA auf Produkte, die die eigene Ausstrahlung unterstreichen und den Teint frisch und natürlich wirken lassen. Im Mittelpunkt stehen unkomplizierte Beauty-Essentials, die sich leicht in die tägliche Routine integrieren lassen. Von Bronzer, Foundation und Blush über Lidschatten, Lipgloss und Lipliner bis hin zu weiteren Glow-Produkten: CAIA bedient genau jenen Beauty-Look, der derzeit den Zeitgeist prägt – strahlende Haut, natürliche Farben und ein Finish, das nicht überstylt wirkt.

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Mit dem Launch bei Douglas wird CAIA nun im gesamten DACH-Raum erlebbar. Neben dem Online-Start in Deutschland, Österreich und der Schweiz kommt die Marke auch in acht ausgewählte Stores – darunter Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, München, Genf und Wien.

Ab 21. Mai heißt es also: CAIA Cosmetics ist endlich auch in Österreich erhältlich.