Ganz schön gewagt! Die spektakulärsten Looks der Tony Awards 2026

Am Sonntagabend verwandelte sich New York City wieder in den Hotspot der Theaterwelt. Bei den 79. Tony Awards wurden die herausragendsten Leistungen gefeiert. Doch bevor die Trophäen vergeben wurden, lieferten die Stars das eigentliche Spektakel: den roten Teppich.

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Vorhang auf für die glamouröseste Nacht des Broadways. Bei den 79. Tony Awards versammelte sich die Crème de la Crème des Broadways in der legendären Radio City Music Hall, um die herausragendsten Leistungen der Theatersaison 2025/26 zu feiern. Doch bevor die Scheinwerfer auf der Bühne angehen, ziehen die Stars auf dem roten Teppich alle Register: Wir werfen einen Blick auf die schönsten, aufregendsten und unvergesslichsten Red-Carpet-Outfits des Abends.

P!NK rockt den Teppich und die ganze Familie feiert mit

Bevor Pop-Ikone P!NK als diesjährige Moderatorin die Bühne eroberte, sorgte sie auf dem roten Teppich für ein Fashion-Statement. In einem schimmernden, tief ausgeschnittenen schwarzen Abendkleid von Jean-Louis Sabaji raubte sie allen den Atem. Eine voluminöse, mit Federn besetzte Schleppe sorgte für das nötige Drama.

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Doch der eigentliche Hingucker war ihre charmante Begleitung. Die Sängerin brachte gleich ihre ganze Familie mit. Ehemann Carey Hart glänzte im schwarzen Anzug, während der neunjährige Sohn Jameson im Partnerlook mit weißem Hemd und Fliege begeisterte. Tochter Willow bewies in einem transparenten, silbernen Kleid mit funkelnden Details, dass sie das Fashion-Gen ihrer Mutter geerbt hat. Komplettiert wurde die Bilderbuchfamilie von P!NKs Mutter Judith Moore, die in einem schicken Hosenanzug pure Eleganz ausstrahlte.

Aubrey Plaza zeigt ihren Babybauch

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Die 41-jährige Schauspielerin nutzte die Tony Awards für einen strahlenden Auftritt als werdende Mama. Gemeinsam mit ihrem Partner Chris Abbott erschien Aubrey in perfekt aufeinander abgestimmten schwarzen Outfits. Plaza hüllte ihre Kurven in ein bodenlanges, schwarzes Kleid mit feinen weißen Nadelstreifen aus dem Hause Chanel. Mit offenen Haaren, dezentem Schmuck und dem liebevollen Griff an ihren Babybauch sorgte das Paar für den süßesten Moment des Abends.

Seltener Liebesauftritt von Daniel Radcliffe

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Das sieht man nicht alle Tage: Harry Potter-Star Daniel Radcliffe und seine langjährige Partnerin Erin Darke legten einen ihrer seltenen, aber umso schöneren gemeinsamen Auftritte hin. Radcliffe bewies in einem blaugrauen Smoking von Todd Snyder Stilsicherheit. Silberne Revers und eine passende Fliege gaben dem Look einen modernen Twist. Erin Darke strahlte an seiner Seite in einem fließenden, marineblauen Kleid und rundete ihr Outfit mit einer silbernen Handtasche ab.

Die weiteren Fashion-Highlights

Rachel Zegler schritt in einer atemberaubenden braunen Robe über den Teppich, deren Ausschnitt mutig bis zur Taille reichte. Raffungen an der Hüfte und eine elegante kleine Schleppe machten den Look zu einem der mutigsten und schönsten des Abends.

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Queen Latifah, die als Preisverleiherin geladen war, trug ein funkelndes schwarzes Kleid, das von einem spektakulären Feder-Cape gekrönt wurde.

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Lea Michele brach gekonnt mit den Kleider-Regeln und setzte auf Lässigkeit gepaart mit Glamour: In einer schwarzen, glitzernden und weit geschnittenen Hose (inklusive Schleppe!) und einem strahlend weißen Tanktop bewies sie, dass ein cooles Hosen-Outfit oft die spannendste Wahl ist.

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Bei den Tony Awards 2026 sorgten nicht nur die Stars auf der Bühne für Applaus, auch die Looks auf dem roten Teppich stahlen allen die Show.