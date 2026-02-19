Priyanka Chopra bringt den Piraten-Look auf den Red Carpet

Priyanka Chopra sorgt mit ihrem neuesten Red-Carpet-Auftritt für einen überraschenden Fashion-Trend. Piratcore erobert gerade Hollywood, Social Media und die Laufstege.
Ahoi, Red Carpet! Als Priyanka Chopra bei der Premiere ihres Actionfilms The Bluff auftauchte, war schnell klar: Das ist kein gewöhnlicher Glam-Look. Korsett, dramatische Silhouette, dunkle Stoffe und ein Hauch Abenteuerfilm - ihr Outfit wirkte, als wäre es direkt von einem luxuriösen Piratenschiff auf den roten Teppich gesegelt. Der Name dieses neuen Trends? Piratcore. Und nein, das ist kein Karnevalskostüm. Das ist High Fashion mit Abenteuerlust.
Captain Jack Sparrow, aber in Couture
Piratecore verbindet romantische Historien-Elemente mit modernem Glamour. Denken Sie weniger an Filmkostüm und mehr an eine stylische Version von Captain Jack Sparrow, der plötzlich Front Row bei Fashion Week sitzt. Ein zentrales Stichwort der Ästhetik: Maximalismus. Auch Margot Robbie setzt zuletzt auf Looks, die stark an diese düstere Boho-Piratenästhetik erinnern - fließend, leicht rebellisch und bewusst unperfekt.
So sieht Piratcore konkret aus
Typische Pieces:
- Korsetts
- Kopftücher
- Rüschenhemden
- Layering mit Spitze
- kniehohe Stiefel
Materialien:
- Baumwolle
- Leder
- Spitze
- transparenz
Farben:
- Braun
- Schwarz
- Beige
- Erdtöne
- dunkles Rot
TikTok lebt den Trend längst
Während der Red Carpet Piratcore gerade entdeckt, segelt der Trend auf TikTok und Pinterest schon länger durch die Feeds. Dort wird er oft als Mischung aus Adventurecore und Crowcore beschrieben, also Mode, die Freiheit, Reisen und das Sammeln von Erinnerungen symbolisiert. Outfits sollen aussehen, als hätten sie bereits Geschichten erlebt.
Auch die Runways setzen die Segel
Dass Piratecore mehr ist als ein Social-Media-Moment, zeigen große Modehäuser:
- Dior (Frühjahr/Sommer 2026)
- Chloé (Frühling/Sommer 2025/2026)
- Isabel Marant (Herbst/Winter 2025/2026)
Piratecore auf dem Laufsteg
-
1/3
-
2/3
-
3/3
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
Überall zeigen sich romantische Silhouetten, historische Referenzen und bewusst „ungeglättete“ Looks.
Mode geht wieder auf Schatzsuche
Nach Jahren von Minimalismus will Mode wieder spielen. Piratecore steht für Freiheit, Fantasie und ein bisschen Eskapismus