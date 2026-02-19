Priyanka Chopra bringt den Piraten-Look auf den Red Carpet

Priyanka Chopra sorgt mit ihrem neuesten Red-Carpet-Auftritt für einen überraschenden Fashion-Trend. Piratcore erobert gerade Hollywood, Social Media und die Laufstege.

Ahoi, Red Carpet! Als Priyanka Chopra bei der Premiere ihres Actionfilms The Bluff auftauchte, war schnell klar: Das ist kein gewöhnlicher Glam-Look. Korsett, dramatische Silhouette, dunkle Stoffe und ein Hauch Abenteuerfilm - ihr Outfit wirkte, als wäre es direkt von einem luxuriösen Piratenschiff auf den roten Teppich gesegelt. Der Name dieses neuen Trends? Piratcore. Und nein, das ist kein Karnevalskostüm. Das ist High Fashion mit Abenteuerlust.

Captain Jack Sparrow, aber in Couture

Piratecore verbindet romantische Historien-Elemente mit modernem Glamour. Denken Sie weniger an Filmkostüm und mehr an eine stylische Version von Captain Jack Sparrow, der plötzlich Front Row bei Fashion Week sitzt. Ein zentrales Stichwort der Ästhetik: Maximalismus. Auch Margot Robbie setzt zuletzt auf Looks, die stark an diese düstere Boho-Piratenästhetik erinnern - fließend, leicht rebellisch und bewusst unperfekt.

So sieht Piratcore konkret aus

Typische Pieces:

Korsetts

Kopftücher

Rüschenhemden

Layering mit Spitze

kniehohe Stiefel

Materialien:

Baumwolle

Leder

Spitze

transparenz

Farben:

Braun

Schwarz

Beige

Erdtöne

dunkles Rot

TikTok lebt den Trend längst

Während der Red Carpet Piratcore gerade entdeckt, segelt der Trend auf TikTok und Pinterest schon länger durch die Feeds. Dort wird er oft als Mischung aus Adventurecore und Crowcore beschrieben, also Mode, die Freiheit, Reisen und das Sammeln von Erinnerungen symbolisiert. Outfits sollen aussehen, als hätten sie bereits Geschichten erlebt.

Auch die Runways setzen die Segel

Dass Piratecore mehr ist als ein Social-Media-Moment, zeigen große Modehäuser:

Dior (Frühjahr/Sommer 2026)

Chloé (Frühling/Sommer 2025/2026)

Isabel Marant (Herbst/Winter 2025/2026)

© Getty Images

Überall zeigen sich romantische Silhouetten, historische Referenzen und bewusst „ungeglättete“ Looks.

Mode geht wieder auf Schatzsuche

Nach Jahren von Minimalismus will Mode wieder spielen. Piratecore steht für Freiheit, Fantasie und ein bisschen Eskapismus