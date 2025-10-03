Alles zu oe24VIP
HEUTE starten die MADONNA BEAUTY DAYS!
© Philipp Lipiarski

Let's Glow!

HEUTE starten die MADONNA BEAUTY DAYS!

03.10.25, 06:00
Star-Power, neue Produkte und Beauty zum Ausprobieren: MADONNA lädt wieder zur größten Schönheitsmesse des Landes. Heuer feiern wir die BEAUTY DAYS an gleich zwei Tagen! 

Am 3. und 4. Oktober verwandeln die MADONNA BEAUTY DAYS das Wiener MAK erneut in einen Tempel der Schönheit. Über 60 renommierte Beauty-Brands präsentieren ihre neuesten Produkte, und zahlreiche Stars sorgen auf der Bühne für unvergessliche Momente. 

Beauty-Stars

Influencer-Ikone Farina Opoku, Creatorin Karo Kauer, Moderatorin Sonya Kraus, Star-Make-up-Artist Boris Entrup und viele weitere Stars treten live auf der MADONNA BEAUTY DAYS-Bühne auf und sorgen für unvergessliche Momente.

Das Bühnen-Programm im Überblick

Freitag, 3. Oktober

  • 10:45 Uhr - Division Head/Product comma & CI Mouna Straub: Herbst/Winter STYLE SPOTLIGH!
  • 11:00 Uhr - Farina Opoku & Ann-Katrin Schmitz: How to Build a Brand – von der Content Creatorin zur Unternehmerin
  • 12:00 Uhr - Miriam Rehbein (Doctor Mi!): Deutschlands bekannteste Dermatologin
  • 13:00 Uhr - Boris Entrup powered by L’Oréal Paris: Live Make-up auf der Bühne
  • 14:00 Uhr - Billa-Marketing-Leitung Daniela Schwarz-Knehtl & Influencerin Jelena Meier: Skin Food, Soul Food, Selfcare
  • 15:00 Uhr - Schwarzkopf Professional – Matthias Gruber, Head of Education: Live Tutorial voller Inspiration
  • 16:00 Uhr - Dr. Kristina Worseg & Prim. Univ.-Doz. Dr. Artur Worseg: Das Power Ärzte-Couple
  • 16:30 Uhr - Anna Strigl: Creatorin zwischen YouTube. Tiktok & Instragram

Samstag, 4. Oktober

  • 10:45 Uhr - Division Head/Product comma & CI Mouna Straub: Herbst/Winter STYLE SPOTLIGH!
  • 11:00 - Detlef D! Soost: Mit Disziplin und Leidenschaft zur Bestform
  • 12:00 Uhr - Nicole Schöll, Management PANACEO: Inner Clean, Outer Shine – Schönheit beginnt im Bauch
  • 13:00 Uhr – Karo Kauer: Influencer-Marketing
  • 14:00 Uhr - Dr. Vivien Karl by HSE: Von der Apothekerin zur Gründerin
  • 15:00 Uhr - Sonya Kraus: Mehr als Glanz & Glamour
  • 16:00 Uhr - Cathy Zimmermann: Kollagen: Der Jungbrunnen für Heut und Körper
  • 16:30 Uhr - Luise Grebbin: Selbstliebe ist wahre Schönheit

Über 60 Beauty-Brands

Das MAK wird an beiden Tagen zum Beauty-Hotspot. Zwei ganze Tage lang kann man in die Welt der schönsten Beauty-Trends eintauchen und sich verwöhnen lassen. Besucher:innen können die neuesten Produkte testen, shoppen und sich von innovativen Trends inspirieren lassen – von Düften über Make-up und Haarstyling bis hin zu exklusiver Pflege. Hier gibt es alles, was das Beauty-Herz begehrt. 

Das begehrte Goodie Bag

Ein absolutes Highlight ist auch heuer wieder das heiß begehrte MADONNA BEAUTY DAYS Goodie Bag im Wert von 200 bis 300 Euro - je nach Ticket-Kategorie prall gefüllt mit Pflege-, Kosmetik und Gesundheitsprodukten der exklusivsten Marken.

Neben spannenden Talks, Shows und Auftritten auf der Bühne gibt es auch die Möglichkeit, mit dem Diamond Ticket an exklusiven Beauty-Workshops teilzunehmen, etwa einer Make-up-Masterclass in einer kleinen Gruppe mit Boris Entrup.

