Die Stars der MADONNA-Beauty Days im Talk

Star-Andrang bei den MADONNA Beauty Days am 3. & 4. Oktober im Wiener MAK. Bei der größten Schönheitsmesse des Landes kann man sich wieder beraten und verwöhnen lassen – und Stars & Expert:innen persönlich treffen! Hier stellen wir einige von ihnen vor.

Von TV-Star Sonya Kraus über Influencerin Farina Opoku bis zu Mentalcoach Detlef D! Soost - bei den MADONNA Beauty Days geben sich auch heuer wieder prominente Beauty-Expert:innen ein Stelldichein. Viele von ihnen werden auch im Talk live auf der Bühne über ihre Erfolgs- und Beautygeheimnisse sprechen. Wir baten einige von ihnen schon von vorab um Antworten:

MADONNA Beauty Days-Stargast Sonya Kraus. © Getty

Sonya Kraus: "Schönheit ist nicht zwangsläufig ein Geschenk von Mutter Natur..."

Die Moderatorin, Schauspielerin und Bestseller-Autorin (u.a. „Baustelle Body: Sonya’s Secrets“), die nicht nur ganz offen über Beauty-Eingriffe, sondern auch über ihre Brustkrebserkrankung sowie Mastektomie spricht, beehrt die diesjährigen MADONNA Beauty Days.

Was bedeutet Schönheit für Sie?

SONYA KRAUS: Meine Seele möchte gerne in einem gepflegten und gut gewarteten Zuhause wohnen, daher ist es für mich selbstverständlich, das Beste aus meinem Körper zu zaubern. Außerdem bin ich „berufseitel“, da ich vor 100 Jahren als Model gearbeitet habe und immer noch für ein visuelles Medium arbeite.

Welche Botschaft möchten Sie den Besucher:innen der MADONNA Beauty Days mit auf den Weg geben?

KRAUS: Schönheit ist nicht zwangsläufig ein Geschenk von Mutter Natur, sondern ganz viel Know-how, ohne dass man sich unters Skalpell legen muss. Meine Tricks teile ich immer sehr gerne mit anderen Frauen.

Wie würden Sie Ihr Erfolgsgeheimnis in kurzen Worten definieren?

KRAUS: Ich bin eine gut gelaunte, unkomplizierte, disziplinierte und absolut zuverlässige Teamplayerin. Und ich nehme mich selbst und den Job nicht wirklich ernst. Das macht vieles so viel leichter ...



Für Influencerin Farina Opoku zählt Authentizität. © Farina Opoku

Farina Opoku: "Wenn’s nicht echt ist, merken das die Leute!"

Vor rund 15 Jahren startete die Kölnerin ihren Blog und zählt somit zu den Pionierinnen der Influencer-Szene. Vor einem Jahr startete die Influencerin, die unter dem Namen „NovaLanaLove“ berühmt wurde, mit zwei Partnerinnen ihr eigenes Parfumlabel: NOLES. Bei den MADONNA Beauty Days spricht sie über die größten Herausforderungen beim Aufbau einer Marke und ihr Erfolgs- sowie Schönheitsgeheimnis.

Wie lautet Ihr Erfolgsgeheimnis und wie ­haben Sie die Entwicklung des Influencer-Marktes in den letzten Jahren erlebt?

FARINA OPOKU: Als ich angefangen habe, war ‚Influencer‘ noch gar kein richtiger Job – es gab keine festen Regeln oder Pläne, vieles war einfach Learning by Doing. Heute ist die Branche schon deutlich professioneller. Was sich aber über die Jahre nicht verändert hat: Am Ende geht es immer darum, echte Verbindungen zu den Menschen aufzubauen. Und: Wenn’s nicht echt ist, merken das die Leute sofort. Genau deshalb ist Authentizität heute noch wichtiger als früher.

Was ist Ihr persönliches Pflege- und Schönheitsgeheimnis?

OPOKU: Skincare-Routinen gehören wie Zähneputzen zu meinem Alltag. Ich durchlaufe dabei eine kleine Routine, um in den Tag zu starten oder abends die Geschwindigkeit rauszunehmen.

Auf Instagram lassen Sie die Follower:innen an den schönen Seiten Ihres Lebens teilhaben. Warum geben Sie wenig Einblicke in die „Business-Seite“?

OPOKU: Alles, was ich auf Instagram teile, soll natürlich und unkompliziert wirken – und genau so soll es sich für meine Community auch anfühlen. Dahinter stecken zwar jede Menge Arbeit, Kommunikation und viele Entscheidungen, aber ich glaube, es ist auch eine Kunst, Dinge so aussehen zu lassen, als würden sie ganz nebenbei passieren.

Hair- & Make-up-Artist Boris Entrup verrät seine Beauty-Tricks. © Getty

Boris Entrup: "Schönheit ist Haltung!"

Einst durch seine Auftritte bei „Germany’s Next Topmodel“ berühmt geworden, zählt der beliebte Star-Stylist zu den Fixstartern auf der Bühne der MADONNA Beauty Days.

Was bedeutet Schönheit für Sie?

BORIS ENTRUP: Schönheit ist für mich die Magie, die entsteht, wenn innere Stärke und äußere Ausstrahlung sich begegnen. Sie ist kein Standard, sondern ein Gefühl – einzigartig, persönlich und immer im Wandel.

Wie lautet Ihre Message bei den diesjährigen MADONNA Beauty Days?

ENTRUP: Lasst euch feiern für das, was euch besonders macht! Schönheit beginnt da, wo ihr euch erlaubt, ganz ihr selbst zu sein – mutig, sinnlich und voller Lebensfreude.

Was ist Ihr persönliches Erfolgsgeheimnis?

ENTRUP: Leidenschaft trifft Vision. Ich liebe, was ich tue – und ich glaube fest daran, dass nur echte Hingabe Schönheit in Kunst verwandelt.

Ihr persönliches Credo, Mantra beziehungsweise Lebensmotto?

ENTRUP: „Schönheit ist Haltung.“ Wenn man mit Herz, Offenheit und Authentizität durchs Leben geht, wird das nicht nur sichtbar – es wird unvergesslich.

Top-Zahnärztin Dr. Kristina Worseg über die Trends. © Wolfgang Wolak

Dr. Kristina Worseg: "Nicht alles so ernst nehmen!"

Zusammen mit ihrem Ehemann, dem renommierten Plastischen Chirurgen Dr. Artur Worseg, gibt Wiens Top-Zahnärztin auf der Bühne der MADONNA Beauty Days Einblicke in die Trends in Sachen Zahn- und Schönheitsmedizin. Ihre persönlichen Schönheitsgeheimnisse verrät Kristina Worseg hier.

Verraten Sie uns Ihre Top 3 Schönheitsgeheimnisse?

KRISTINA WORSEG: 1. Sport! Ich brauche die regelmäßige Bewegung als Ausgleich zu meinem doch sehr ausgelasteten Tag als Working Mum. Außerdem sieht man auch besser und frischer aus, wenn man sich regelmäßig bewegt. 2. Tägliche konsequente Hautpflege – genauso wie die Zähne ordentlich gereinigt und gepflegt werden müssen, muss die Haut verwöhnt werden. 3. Ich trinke keinen Alkohol und rauche nicht.

Und wie würden Sie Ihre Erfolgsgeheimnisse definieren?

WORSEG: Fleiß ist wichtiger als Talent! Nicht alles so ernst nehmen! Und: Dinge vollenden, auch wenn es mich auch mal gar nicht so freut.

Dermatologin der Stars: Dr. Miriam Rehbein alias Doctor Mi! © Doctor Mi!

Doctor Mi!: "Der Trend geht ganz klar in Richtung Natürlichkeit."

Dr. Miriam Rehbein, besser bekannt als Doctor Mi!, zählt zu den führenden Dermatologinnen und Expertinnen für ästhetische Medizin in Deutschland. Mit ihrer Hautpflegemarke DOCTOR MI! medical skincare setzt sie neue Maßstäbe in der Welt der Schönheit, worüber sie auch bei den MADONNA Beauty Days spricht.

In welche Richtung geht der Schönheitstrend aus Ihrer Sicht als Ärztin?

DR. MIRIAM REHBEIN: Der Trend geht ganz klar in Richtung Natürlichkeit. Früher waren starre, maskenhafte Ergebnisse gefragt – heute geht es darum, die ­natürliche Ausstrahlung zu unterstreichen. Das Motto ist: Frischer, nicht verändert. Weniger Eingriffe, mehr Glow – das wird auch in Zukunft der Weg sein. Die Menschen beginnen früher mit gezielter Hautpflege und Behandlungen, um die Hautalterung von Anfang an zu verlangsamen. Es geht nicht mehr darum, die Zeichen der Zeit zu bekämpfen – sondern darum, die Haut von Beginn an zu stärken und gesund zu halten.

Sie sind Mutter von drei kleinen Kindern, führen eine erfolgreiche Marke und eine Praxis. Wie schaffen Sie diesen Spagat?

REHBEIN: Mein Mann – und ein gutes Zeitmanagement. Es gibt feste Zeiten für die Familie und feste Zeiten für den Job. Und manchmal hilft nur ein bisschen Chaos-Toleranz. Perfektion gibt’s nicht – und das ist auch völlig okay.

Was ist Ihre Motivation und Inspiration für Ihren Beruf?

REHBEIN: Ich war schon immer fasziniert davon, wie die Haut unsere innere Gesundheit widerspiegelt – und wie direkt man sie positiv beeinflussen kann. In der Dermatologie vereinen sich Wissenschaft, Präzision und Ästhetik – und genau diese Kombination hat mich von Anfang an gepackt. Schon als junge Ärztin wusste ich: Das ist mein Weg.

Apothekerin, Gründerin und Visionärin Dr. Vivien Karl. © Dr. Vivien Karl

Dr. Vivien Karl: "Schönheit zeigt sich darin, welche Werte Menschen verfolgen."

Apothekerin, Gründerin, Visionärin – Dr. Vivien Karl hat mit ihrer gleichnamigen Intimpflege-Marke einen festen Platz in der Beauty-Welt erobert. Über den Tabubruch, den sie wagte, ihr Erfolgsgeheimnis und moderne Frauenpflege spricht sie auf der Bühne der Schönheitsmesse. Hier gibt sie Einblicke in ihr persönliches Lebensmotto.

Was bedeutet Schönheit für Sie?

DR. VIVIEN KARL: Schönheit ist für mich eine Lebenshaltung. Sie zeigt sich darin, welche Werte Menschen verfolgen und danach handeln. Oft empfinde ich sehr warmherzige, offene Menschen als besonders schön.

Welche Message möchten Sie den Besucher:innen bei den MADONNA Beauty Days mit auf den Weg geben?

KARL: Sich inspirieren zu lassen erweitert den persönlichen Horizont. Aufsaugen, genießen und mit Freund:innen teilen!

Wie würden Sie Ihr Erfolgsgeheimnis in kurzen Worten definieren?

KARL: Ich bleibe stets neugierig und offen dem Leben und seinen Möglichkeiten gegenüber. Unter anderem habe ich mir durch meine positive Energie und Begeisterungsfähigkeit ein tolles Business und Netzwerk aufbauen können. Das Wichtigste dabei war, dass ich dies alles in mir trage und dabei authentisch bleiben kann.

Ihr Credo lautet...

KARL: I can do hard things!

Mentalcoach & Choreograph Detlef D! Soost © Getty

Detlef D! Soost: "Deine Zeit ist JETZT!"

Bereits Anfang der 2000er-Jahre bewies der Tänzer und Choreograf seine Coaching-Qualitäten bei der TV-Show „Popstars“. Inzwischen bringt er seine Fans auch mit einem eigenen Trainings- und Ernährungsprogramm in Topform, worüber er auch bei den MADONNA Beauty Days spricht.

Was bedeutet Schönheit für Sie?

DETLEF D! SOOST: Schönheit hat für mich nichts mit dem perfekten Gesicht oder einer perfekten Figur zu tun. Schönheit ist ein Moment – ein Jetzt-Moment. Wenn du im Hier und Jetzt bist, wenn du dein Herz öffnest, wenn du Energie spürst und tust, was dich erfüllt – dann strahlst du. Diese Authentizität, dieses „Ich bin jetzt da und echt“ – das ist wahre Schönheit.

Wie lautet die Botschaft, die Sie bei den MADONNA Beauty Days vermitteln möchten?

SOOST: Deine Zeit ist JETZT. Nicht gestern – das kannst du nicht mehr ändern. Nicht morgen – das ist noch nicht da. Sondern jetzt. Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen, hör auf zu warten, dass irgendwann alles passt. Fang heute an, dich selbst zu feiern, deinem Körper Gutes zu tun, dein Mindset positiv auszurichten. Schönheit entsteht, wenn du beginnst, dich im Jetzt zu lieben und dein Leben bewusst zu leben.

Ihr persönliches Lebensmotto lautet ...SOOST: NOW! Meine Zeit ist jetzt. Nicht in der Vergangenheit, die ich eh nicht ändern kann. Nicht in der Zukunft, die nur eine Idee ist. Sondern jetzt – in diesem Moment habe ich die Kraft, etwas zu bewegen, zu wachsen, mein Leben neu auszurichten. Stillstand gibt es für mich nicht. Jeder Tag, jeder Augenblick ist eine Chance, die beste Version von dir zu leben. Also: NOW!