Charlize Theron überrascht mit völlig neuem Look

Bei der Premiere von "The Odyssey" in Peking stahl Charlize Theron allen die Show. In atemberaubenden Designer-Looks zog die Hollywood-Beauty die Blicke auf sich, doch der eigentliche Hingucker war ihre radikale Typveränderung. Die Schauspielerin präsentierte sich mit einer völlig neuen Frisur.

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Charlize Theron sorgte in Peking für den absoluten Wow-Moment. Ihr glamouröser Auftritt war Teil der weltweiten Promo-Tour zu Christopher Nolans mit Spannung erwartetem Epos "The Odyssey", in dem die Oscarpreisträgerin als geheimnisvolle Nymphe Calypso zu sehen ist. Bei ihren Presseterminen in China begeisterte die Hollywood-Ikone mit einer Reihe spektakulärer Looks, doch für die größte Überraschung sorgte ihr neuer Haarschnitt.

Charlize Theron präsentiert mutigen Look

Charlize Theron ist ein echtes Beauty-Chamäleon. Ob neuer Schnitt, frische Haarfarbe oder mutige Typveränderung, die Oscarpreisträgerin überrascht ihre Fans immer wieder mit einem neuen Look. Genau das bewies sie auch am 30. Juli bei der Premiere von "The Odyssey" in Peking. Statt ihrer gewohnt hellblonden Mähne präsentierte sich die Schauspielerin mit einer deutlich kürzeren, zweifarbigen Frisur. Ihr Haar war elegant und präzise zurückgekämmt, was ihre markanten Gesichtszüge noch intensiver in den Fokus rückte.

© Getty Images for Universal Pictu

Hollywood-Glamour in China

Beim Meet-and-Greet am Universal CityWalk präsentierte sich die 50-Jährige in einer atemberaubenden Schwarz-Silber-Robe von Givenchy, die mit ihrer skulpturalen Silhouette für einen echten Wow-Effekt sorgte. Der absolute Hingucker: das gewagte Neckholder-Mieder mit seinem tiefen Ausschnitt bis zur Taille.

© Getty Images for Universal Pictu

Für die abendliche Premiere wechselte die Oscar-Preisträgerin dann das Outfit und lieferte vielleicht ihren besten Look der gesamten Pressetour ab. Sie trug ein komplett schimmerndes Metallketten-Kleid von Louis Vuitton, das raffiniert über einem schwarzen Bodysuit geschichtet war.

Für viele Fans ist klar, dass Charlize Theron mit ihrer mutigen Typveränderung wieder einmal ins Schwarze getroffen hat. Mit ihrem glamourösen Auftritt sorgte sie für Begeisterung und ihre neue Frisur könnte schon jetzt zum angesagtesten Hair-Trend des Jahres werden.