Beauty
oe24

Typveränderung

Charlize Theron überrascht mit völlig neuem Look

Eine Frau in eleganter Abendrobe steht posierend vor einer Wand mit blau-roter Schrift.
© Getty Images for Universal Pictu
Bei der Premiere von "The Odyssey" in Peking stahl Charlize Theron allen die Show. In atemberaubenden Designer-Looks zog die Hollywood-Beauty die Blicke auf sich, doch der eigentliche Hingucker war ihre radikale Typveränderung. Die Schauspielerin präsentierte sich mit einer völlig neuen Frisur.
OE24 auf Google bevorzugen

Charlize Theron sorgte in Peking für den absoluten Wow-Moment. Ihr glamouröser Auftritt war Teil der weltweiten Promo-Tour zu Christopher Nolans mit Spannung erwartetem Epos "The Odyssey", in dem die Oscarpreisträgerin als geheimnisvolle Nymphe Calypso zu sehen ist. Bei ihren Presseterminen in China begeisterte die Hollywood-Ikone mit einer Reihe spektakulärer Looks, doch für die größte Überraschung sorgte ihr neuer Haarschnitt.

Charlize Theron präsentiert mutigen Look

Charlize Theron ist ein echtes Beauty-Chamäleon. Ob neuer Schnitt, frische Haarfarbe oder mutige Typveränderung, die Oscarpreisträgerin überrascht ihre Fans immer wieder mit einem neuen Look. Genau das bewies sie auch am 30. Juli bei der Premiere von "The Odyssey" in Peking. Statt ihrer gewohnt hellblonden Mähne präsentierte sich die Schauspielerin mit einer deutlich kürzeren, zweifarbigen Frisur. Ihr  Haar war elegant und präzise zurückgekämmt, was ihre markanten Gesichtszüge noch intensiver in den Fokus rückte.

Frau im auffälligen schwarzen Spitzenkleid mit silbernem Besatz auf rotem Teppich.
© Getty Images for Universal Pictu

Hollywood-Glamour in China

Beim Meet-and-Greet am Universal CityWalk präsentierte sich die 50-Jährige in einer atemberaubenden Schwarz-Silber-Robe von Givenchy, die mit ihrer skulpturalen Silhouette für einen echten Wow-Effekt sorgte. Der absolute Hingucker: das gewagte Neckholder-Mieder mit seinem tiefen Ausschnitt bis zur Taille.

Frau in silbernem Kleid posiert vor goldener Wand mit Schriftzug "THE ODYSSEY" und chinesischen Zeichen.
© Getty Images for Universal Pictu

Für die abendliche Premiere wechselte die Oscar-Preisträgerin dann das Outfit und lieferte vielleicht ihren besten Look der gesamten Pressetour ab. Sie trug ein komplett schimmerndes Metallketten-Kleid von Louis Vuitton, das raffiniert über einem schwarzen Bodysuit geschichtet war.

Für viele Fans ist klar, dass Charlize Theron mit ihrer mutigen Typveränderung wieder einmal ins Schwarze getroffen hat. Mit ihrem glamourösen Auftritt sorgte sie für Begeisterung und ihre neue Frisur könnte schon jetzt zum angesagtesten Hair-Trend des Jahres werden.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Diät-Wahn & Beauty-OP? Audrey Hepburns Sohn lüftet das Figur-Geheimnis seiner Mutter

Die schönsten Strandfrisuren für heiße Tage

Miss World-Kandidatin stirbt bei Horror-Crash

Harper Beckham startet mit nur 15 Jahren ihre eigene Beauty-Marke

Jetzt fix: 'Ehe für alle' kommt ab 1. Jänner

Mitterlehner: Sein Fahrplan für den Rücktritt

Charlize Theron überrascht mit völlig neuem Look

Sänger R. Kelly in Missbrauchsprozess schuldig gesprochen

Österreich will erste Flüchtlinge aus Italien holen

Mit Zitrone und Backpulver war eine DIY-Pediküre noch nie so einfach!