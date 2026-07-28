Spider-Man-Premiere: Zendaya sorgt mit Spinnen-Look für Aufsehen

Bei der großen Los-Angeles-Premiere von "Spider-Man: Brand New Day" zog Zendaya einmal mehr alle Blicke auf sich. In einem atemberaubenden Spinnen-Look lieferte sie das perfekte Fashion-Finale.

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Wenn es ums "Method Dressing" (das Abstimmen der Kleidung auf das Thema des Films) geht, macht Zendaya in Hollywood niemand so schnell etwas vor. Wochenlang nutzte sie die weltweite Pressetour für den neuen Marvel-Hit "Spider-Man: Brand New Day" als ihren ganz persönlichen Laufsteg. Nun, beim fulminanten Finale in Los Angeles, setzte sie ihrem Fashion-Marathon die Krone auf: Zendaya wurde auf dem roten Teppich gewissermaßen selbst zur Spinne.

Mit diesem Look stiehlt Zendaya allen die Show

© Variety via Getty Images

Vor dem Dolby Theatre raubte sie allen den Atem, als sie in einer schwarzen Haute-Couture-Kreation des saudischen Labels Ashi Studio erschien. Das Herzstück ihres Looks war ein eng anliegendes Satin-Korsett mit dramatisch tiefem Ausschnitt. Besondere Hingucker waren die skulpturalen, antennenartigen Details an den Trägern, die raffiniert an die Anatomie eines Spinnentiers erinnerten.

Doch der wahre Wow-Effekt entfaltete sich nach unten hin: Eine weit ausladende Schleppe fiel wie ein gigantischer Spinnenleib oder ein abstraktes Netz auf den Boden. Durch die architektonischen Falten wirkte das Kleid selbst im Stillstehen so, als sei es in ständiger Bewegung.

Zendaya verwandelt sich in eine Spinne

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Verantwortlich für das Styling war wie immer Zendayas langjähriger Stylist Law Roach. Gegenüber der Presse erklärte er das Konzept hinter dem Look: Man wollte das Spinnen-Thema dieses Mal sehr abstrakt umsetzen. Es ging um die Illusion einer Metamorphose – eine Frau, die sich vor den Augen der Welt in ein völlig anderes Wesen verwandelt. Abgerundet wurde die düstere Ästhetik durch Diamantschmuck von Boucheron.

Langersehnter Filmstart

Auch Zendayas Ehemann und Spider-Man-Darsteller Tom Holland, der bei der Premiere in einem maßgeschneiderten, burgunderroten Anzug von Jacquemus an ihrer Seite strahlte, durfte angesichts dieses Anblicks sichtlich stolz gewesen sein.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - JULY 27: (L-R) Tom Holland and Zendaya attend the World Premiere of Columbia Pictures SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY at the Dolby Theatre on July 27, 2026 in Hollywood, California. (Photo by Eric Charbonneau/Sony Pictures via Getty Images) © Sony Pictures via Getty Images

Mit diesem Look schließt sich der Kreis einer Pressetour, die definitiv in die Modegeschichte eingehen wird. Nachdem Zendaya in Mexiko-Stadt noch ein Kleid trug, das ein eingesticktes Spinnennetz imitierte, war die Verwandlung zur Spinne in L.A. nun der atemberaubende Schlusspunkt.

Während die Modewelt noch applaudiert, müssen sich die Marvel-Fans ebenfalls nicht mehr lange gedulden: "Spider-Man: Brand New Day" startet am 29. Juli in den Kinos. Ob der Film genauso spektakulär wird wie Zendayas Outfits? Die Erwartungen sind jedenfalls riesig.